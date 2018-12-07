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    • Радимов: «Видел кадры из зала суда с Кокориным. У меня слезы на глаза наворачивались»

    Радимов: «Видел кадры из зала суда с Кокориным. У меня слезы на глаза наворачивались»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Игроки были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои». В среду их арест продлили до 8 февраля.

    – Главная тема недели – продление ареста Кокорина и Мамаева. Показательная порка?

    – Я, конечно, за то, чтобы ребят отпустили. Не знаю досконально все законы. Но мне кажется, это уже перебор…И я не понимаю происходящего вокруг. Жена Мамаева начинает выпускать толстовки с аббревиатурой «ММАмаев» и стулом внутри буквы «О» в фамилии «Кокорин». Еще не хватало деньги на этом зарабатывать! Но при этом она же говорит, что любит Павла. Так если любишь – просто помолчи чуть-чуть. Люди, которые ходят на передачи, обсуждают что-то по этой теме, делают только хуже ребятам. Разговоры ни о чем. То, что они накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато… Хочется, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2018 07:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1506

      balam 7 декабря 2018, 20:22

      Влад! да закройте вы этих дебилов на базе,если они вести не умеют себя

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2018, 18:01

      Кокора с таким лицом после двух месяцев в Сизо, а вы не видели того-же Кокору, когда он пришел сдаваться, ноги на ширине плеч, то бишь кресла, улыбочка во всё лицо, типа, а что вы со мной сделать-то можете, я же здесь звезда футбола, а по-моему-то так просто звездулечка пролетела, которую он умудрился (даже странно с его-то умишком), поймать за хвост, поэтому хватит соплей, если он мужик (очень сомневаюсь), пусть ответит за свои неблаговидные поступки, без соплей...

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 14:30

      Сколько дерьма в комментариях,хотя вполне жизненная ситуация.Парней банально можно было отпустить под домашний арест,но сколько злобы и ненависти,ужас.......Они все равно выйдут,а вы останетесь злобными карликами,с завистливыми маленькими глазками....

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 декабря 2018, 14:07

      А у Радимова слёзы не НАВОРАЧИВАЛИСЬ, когда Кокорин, Мамаев и подельники по криминалу, ПЬЯНСТВОВАЛИ по стриптиз барам и гуляли в ресторанах и ИЗБИВАЛИ российских граждан в общественных местах!
      А теперь Радимов проливает крокодильи слёзы по поводу законного задержания и обвинения в хулиганстве и теперь их оправдывает.

      А если бы Радимова так зверски ОТОВАРИЛИ и разрисовали, посмотрели бы, как Радимов запел бы и каким голоском и со слезами вперемешку.

      Как суд РЕШИТ, так тому и БЫТЬ!
      Чему бывать, того не миновать!
      Следствие выдвинуло против них серьёзные обвинения.
      У них есть очень большая возможность ЗАГРЕМЕТЬ на нары.
      Доказательства работают против обвиняемых, а следствие на правильном пути.
      Закон - СУРОВ, но это закон и все об этом должны знать, в том числе и Радимов.
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      Реальный срок - другим наука.
      Кокорин и Мамаев не хотели учиться на чужих ошибках.
      Вот пусть теперь в СИЗО и в колонии учатся на своих!

      Высказанные ПРАВДИВЫЕ оценки множества людей, экспертов и политиков, относительно криминальных поступков Кокорина, Мамаева и подельники, не являются факторами, которые могут повлиять на суд!
      Все они, в рамках закона и ПРАВДИВО, дали объективную оценку поступку подозреваемых, а затем и обвиняемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.

      -1
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 7 декабря 2018, 13:18

      Поплачь,поплачь.....на их месте должен был бы быть - ты тренер Раадимов.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 декабря 2018, 12:45

      А глядя на сцены избиения толпой одного и удары стулом по голове - слезы не наворачивались?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 декабря 2018, 11:21

      Я думаю, с 18 зажравшимися следователями и вороватыми судьями разберутся и им мало не покажется!

      -2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 11:16

      Кокорин до сих пор думает, что это ему кажется.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:55

      У меня тоже,но по иному поводу.Когда смотрю на таблицу ФНЛ и место "Зенита-2",занимаемое в нём.Думаю : На что уходят деньги налогоплательщиков???

      0
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 7 декабря 2018, 10:53

      Вот то , что с кислым лицом сидит вот это мне нравится, а то на допросах улыбался, шутил, в камеру подмигивал мол "да мне пох..". А теперь видать дошло до безмозглого, что это всё серьёзно...

      8
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