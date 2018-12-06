Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа

Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.

«За свою карьеру я ни разу не выполнял все упражнения на максимуме.

Когда шел отпуск, нам для индивидуальной подготовки выдавали датчики сердечного ритма. На них сохранялась вся история.

Моя жена атлетична и выполняла некоторые упражнения, надевая датчики вместо меня. Она делала это настолько хорошо, что никто не мог этого понять», – сказал Кислинг.

34-летний Кисслинг завершил карьеру летом 2018 года. Последним клубом нападающего был «Байер».