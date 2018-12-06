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    Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа

    Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.

    «За свою карьеру я ни разу не выполнял все упражнения на максимуме.

    Когда шел отпуск, нам для индивидуальной подготовки выдавали датчики сердечного ритма. На них сохранялась вся история.

    Моя жена атлетична и выполняла некоторые упражнения, надевая датчики вместо меня. Она делала это настолько хорошо, что никто не мог этого понять», – сказал Кислинг.

    34-летний Кисслинг завершил карьеру летом 2018 года. Последним клубом нападающего был «Байер».

    Источник: Bild

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    06.12.2018 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:20

      Хорошо что честно признался. Да и жену выбрал подходящую на все случаи жизни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 00:02

      А что получала взамен?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 декабря 2018, 22:43

      Вот и загнивающая Европа, датчики на отпуск выдают.., нашим только замки на холодильник могут дать..

      4
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      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > AHTUNGBOL 7 декабря 2018, 00:31

      Некоторые теперь замкИ уже несколько месяцев снять не могут...

      1
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