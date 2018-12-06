Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа

Хорошо что честно признался. Да и жену выбрал подходящую на все случаи жизни.
Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.
«За свою карьеру я ни разу не выполнял все упражнения на максимуме.
Когда шел отпуск, нам для индивидуальной подготовки выдавали датчики сердечного ритма. На них сохранялась вся история.
Моя жена атлетична и выполняла некоторые упражнения, надевая датчики вместо меня. Она делала это настолько хорошо, что никто не мог этого понять», – сказал Кислинг.
34-летний Кисслинг завершил карьеру летом 2018 года. Последним клубом нападающего был «Байер».