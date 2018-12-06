Защитник «Анжи» Удалый: «Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает»

Защитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал о возможном закрытии команды из-за финансовых проблем.

«Матч со «Спартаком» будет тяжелым еще от того, что мы не знаем, что нас ждет после игры. Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает.

Когда тебе не платят зарплату и ты видишь, что изо дня в день ситуация только ухудшается... Забываешь об этом на пару часов, когда выходишь на конкретный матч», – сказал Удалый.

На данный момент «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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