«Анжи» доиграет сезон с помощью клубов РПЛ

«Анжи» не будет сниматься с чемпионата России несмотря на финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что долги клуба составляют более 300 миллионов рублей, а персонал еще ни разу не получал зарплату в этом сезоне. Президент махачкалинцев Осман Кадиев при этом допустил, что команда может доиграть сезон футболистами из дубля.

«Сегодня клубы РПЛ приняли решение в случае возникновения трудностей с финансами у «Анжи» в нынешнем футбольном сезоне, помочь махачкалинцам из суммы, которая полагается от Премьер-лиги всем командам», – написал в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.