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    «Анжи» доиграет сезон с помощью клубов РПЛ

    «Анжи» не будет сниматься с чемпионата России несмотря на финансовые трудности.

    Ранее сообщалось, что долги клуба составляют более 300 миллионов рублей, а персонал еще ни разу не получал зарплату в этом сезоне. Президент махачкалинцев Осман Кадиев при этом допустил, что команда может доиграть сезон футболистами из дубля.

    «Сегодня клубы РПЛ приняли решение в случае возникновения трудностей с финансами у «Анжи» в нынешнем футбольном сезоне, помочь махачкалинцам из суммы, которая полагается от Премьер-лиги всем командам», – написал в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    04.12.2018 16:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 4 декабря 2018, 22:45

      Судьба Нальчика и Владикавказа неизбежна. Вот она, кавказская гордость.

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 4 декабря 2018, 22:14

      Вот так оно бывает. А ещё не давно один мой товарищ дагестанской наружности доказывал о величии Анжи. Россия, все решает бабло.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 декабря 2018, 22:12

      Кто-платит, а потом ещё и очки потеряет

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 декабря 2018, 20:22

      Красивый жест

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 декабря 2018, 20:13

      Зачем нужна такая команда, которую будут содержать клубы РПЛ? Может для Зенита, Спартака, Краснодара, ЦСКА и Локо это мелочи, но для КС, Ростова, Уфы, Урала, Рубина-это приличные деньги и почему они должны тратить их на клуб, который никому не нужен? Сколько болельщиков пришло на матчи в Каспийске? 3050, 3620, с ЦСКА 9255..,а арена вмещает 26400! И кому нужен клуб Махачкала, если играют в Каспийске? Мало Тосно?

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Serjoga 4 декабря 2018, 21:53

      Не 26 а 30 тыс. Вмещает АНЖИ Арена, у Ростова тоже были проблемы с финансоми и не кто не говорил что Ростов не нужен, каспийск даже ближе чем ростов от батайска, ты даже не заметишь что из Махачкалы оказался в каспийске

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 4 декабря 2018, 19:09

      А как же Эмирайтс Эирлайнс?..

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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 17:31

      Первый круг завершен. Все сыграли с Анжи, так что теперь сложного сняться с чемпионата. Второй круг с их участием обнулить или поставить всем победы, как техническое поражение по неявке соперника. К чему продолжать эту комедию, на что надеяться. Почему команды должны решать финансовые трудности кого-то, когда многие из них сами сидят на государственных дотациях? Непонятно зачем влезли в РПЛ, если вылетели в ФНЛ прошлый сезон. Тут ниже приводят пример о разбившихся хоккеистах, был еще и пример Пахтакора, но это два, совершенно разных случая, которые не имеют никакого отношения к этой ситуации. Все игроки на месте. Им не платят зарплату, клуб в долгах, а вы предлагаете выделить игроков из разных клубов для Анжи. А эти игроки придут туда с мешками денег каждый? И кто им буде платить за то, что они будут играть за безденежный клуб? Выход только один, продать игроков и рассчитаться с долгами, а клуб прикрыть, как это произошло с Тосно и Амкаром. Жалко терять еще один клуб? А издеваться над игроками, которые не получают по несколько месяцев зарплату не жалко?

      6
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      Рейтинг: +22

      мудко > Т34 4 декабря 2018, 18:20

      так я просто говорю о том что зачем им выделять денег, пусть игроков продают и погашают долги. а клубы им могут помочь просто отдавая в аренду бесплатно не проходящих в состав игроков для практики. вместо того чтобы тех же самых игроков отправлять играть в фнл. например для спартака,зенита и краснодара оссобенно для 1 и 3 это был бы выход наигрывать перспективную молодежь на уровне ПЛ. у зенита же таких нет им пофиг на это!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Т34 4 декабря 2018, 20:08

      Когда у твоего клуба начнутся такие же проблемы, прочти свои слова вновь

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Avaretz 4 декабря 2018, 20:25

      Когда это временные проблемы еще ладно, но перспектив нет! Почему вашу команду должны спонсировать другие клубы? Почему они не должны потратить их на свою молодежь, а отдать вам? Сколько лет вас содержать нужно? У вас сколько арендованных футболистов играет? Вас и так уже пол чемпионата содержит Зенит: Новосельцев; Ахмат: Гиголаев, Акьядов,Мусалов;Тобол (Кустанай)-Лескано; Уражай (Краснодар): Калмыков-6 игроков других команд, которые им платят зарплату 16 туров! Сколько еще нужно платить вам, чтобы все поняли, что САМОМУ ДАГЕСТАНУ футбол и Анжи не нужно?

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 4 декабря 2018, 17:22

      mga

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 16:47

      Бедный Анжи.

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      Ответить
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      Рейтинг: +22

      мудко 4 декабря 2018, 16:41

      а почему бы анжи просто не продать кого то из игроков Понце например на него вроде спрос говорили есть....даже из англии.
      и других игроков, на эти деньги погасить долги перед футболистами расторгнуть контракты с дорогими игроками которых не удастся продать а зп у них большая..

      клубы рпл просто отдадут своих игроков кто не проходит в состав если есть такие у кого то например, молодых что те не играли в молодежном первенстве и фнл. а сразу по варились и получали практику на уровне рпл..
      так же лучше чем просто деньги в некуда отдать!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > мудко 4 декабря 2018, 16:47

      Интересное предложение...помню когда Ярославль разбился на самолете, царство им небесное, в хоккее то бишь.Вся КХЛ тоже хоккеистов выделяла на помощь...

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > KOLBIS 4 декабря 2018, 20:29

      В Ярославле выделили до конца чемпионата, а дальше кто захотел-остался, кто нет-вернулся в свой клуб, но там другая история и деньги на хоккей в Ярославле были! Здесь денег нет, Анжи Дагестану не нужен, перспектив нет-почему клубы, которым деньги с РПЛ нужны как воздух, чтобы сводить концы с концами должны отдавать эти суммы В НИКУДА?! А может в карман чинуш!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Serjoga 4 декабря 2018, 20:41

      А я и не спорю Сергей,клубы то сами так решили,видимо для них это важно,но скорее всего всем позвонили сверху)))...

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