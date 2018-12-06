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    • Семак: «Почему игроки «Зенита» не играют в прятки? Потому, что Дзюбу нашли бы только в инстаграме»  

    Семак: «Почему игроки «Зенита» не играют в прятки? Потому, что Дзюбу нашли бы только в инстаграме»  

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах, не позволяющих использовать практику применения дворовых игр на тренировках команды.

    «Правда ли, что футболисты на тренировках иногда играют в дворовые игры – прятки, салки, догонялки? Такое бывает в разминочной части для повышения эмоционального состояния. Когда футболисты уже не могут смотреть на мяч, можно дополнить или видоизменить занятия. Конечно, такое бывает.

    Но что касается пряток, то мы бы не нашли никого из команды, если бы начали играть. Причем не на тренировке, а на месяц вперед. Особенно Дзюбу, которого нашли бы только в следующем сезоне. Нет, его можно было бы найти, но только в инстаграме.

    Футболисты с удовольствием спрятались бы, потому что сезон тяжелый, длинный. Все устали, у многих сборников летом не было полноценного отдыха. Конечно, сложно, но сложности нужно решать. Это работа тренерского штаба – выжимать максимум из условий и возможностей, которые есть в нашем распоряжении», – сказал Семак в эфире «Нашего радио».

    Источник: «Наше радио»

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    06.12.2018 19:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 7 декабря 2018, 06:59

      всё делают на тренировке но только не футбол вот поэтому и играют как колхозники

      0
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 6 декабря 2018, 22:08

      О ДЗЮБЕ КАК О ШЛЮХЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО.ПОСМОТРИМ КАК БУДЕТ ВЕСНОЙ.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 20:50

      Пусть в "выбивного" поиграют. Скорость, ловкость развивает, что-то в виде челночного бега тоже присутствует.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:42

      А где привычная фраза о свежем большом игроке в каждую линию?

      0
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