Семак: «Почему игроки «Зенита» не играют в прятки? Потому, что Дзюбу нашли бы только в инстаграме»  

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах, не позволяющих использовать практику применения дворовых игр на тренировках команды.

«Правда ли, что футболисты на тренировках иногда играют в дворовые игры – прятки, салки, догонялки? Такое бывает в разминочной части для повышения эмоционального состояния. Когда футболисты уже не могут смотреть на мяч, можно дополнить или видоизменить занятия. Конечно, такое бывает.

Но что касается пряток, то мы бы не нашли никого из команды, если бы начали играть. Причем не на тренировке, а на месяц вперед. Особенно Дзюбу, которого нашли бы только в следующем сезоне. Нет, его можно было бы найти, но только в инстаграме.

Футболисты с удовольствием спрятались бы, потому что сезон тяжелый, длинный. Все устали, у многих сборников летом не было полноценного отдыха. Конечно, сложно, но сложности нужно решать. Это работа тренерского штаба – выжимать максимум из условий и возможностей, которые есть в нашем распоряжении», – сказал Семак в эфире «Нашего радио».