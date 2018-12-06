Канал «360»: «В день смерти Ломакин выпил не менее трех бутылок пива»

Телеканал «360» обнародовал подробности смерти полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.

Как сообщалось ранее, 30 ноября 18-летний футболист уехал в диагностический центр железнодорожников, переночевал там, после чего перестал выходить на связь. Мать Ломакина обратилась в полицию. 2 декабря тело погибшего парня обнаружили около Москва-реки.

«Следствию удалось выяснить, что 30 ноября Ломакин отправился в медицинский центр футбольного клуба для прохождения реабилитации, после чего встретился со своим приятелем. Проведя с ним некоторое время, футболист вернулся в медцентр, где остался на ночь.

На следующий день Ломакин вновь встретился со знакомым и отправился к компании, которая уже ждала их. Там молодые люди выпили пива и, по предположению правоохранительных органов, могли принять что-то еще. Алексей, выпил не менее трех бутылок.

После посиделок Ломакин и его знакомый поехали домой на такси. В машине они вели себя агрессивно, чем напугали таксиста. Завязался конфликт. Мужчина высадил пьяных друзей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста не сразу осознал, что машина уехала, и побежал за ней. Не догнав автомобиль, он понял, что потерял Алексея, и отправился домой пешком.

Сам же футболист некоторое время побродил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг. Там он потерял сознание и замерз», – сообщает канал «360».