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    • Канал «360»: «В день смерти Ломакин выпил не менее трех бутылок пива»

    Канал «360»: «В день смерти Ломакин выпил не менее трех бутылок пива»

    Телеканал «360» обнародовал подробности смерти полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.

    Как сообщалось ранее, 30 ноября 18-летний футболист уехал в диагностический центр железнодорожников, переночевал там, после чего перестал выходить на связь. Мать Ломакина обратилась в полицию. 2 декабря тело погибшего парня обнаружили около Москва-реки.

    «Следствию удалось выяснить, что 30 ноября Ломакин отправился в медицинский центр футбольного клуба для прохождения реабилитации, после чего встретился со своим приятелем. Проведя с ним некоторое время, футболист вернулся в медцентр, где остался на ночь.

    На следующий день Ломакин вновь встретился со знакомым и отправился к компании, которая уже ждала их. Там молодые люди выпили пива и, по предположению правоохранительных органов, могли принять что-то еще. Алексей, выпил не менее трех бутылок.

    После посиделок Ломакин и его знакомый поехали домой на такси. В машине они вели себя агрессивно, чем напугали таксиста. Завязался конфликт. Мужчина высадил пьяных друзей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста не сразу осознал, что машина уехала, и побежал за ней. Не догнав автомобиль, он понял, что потерял Алексея, и отправился домой пешком.

    Сам же футболист некоторое время побродил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг. Там он потерял сознание и замерз», – сообщает канал «360».

    Источник: Телеканал «360»

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    06.12.2018 19:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 6 декабря 2018, 22:35

      Из текста понятно, что погиб он на второй день после повторной "встречи" с приятелями. По всему выходит, что бухали они весь день с утра до темноты. На видео видно, что человек еле идёт и блюет у каждого куста...
      А друг - красавчик "понял, что потерял Алексея". Пипец.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 6 декабря 2018, 22:08

      "...не сразу осознал, что машина уехала, и побежал за ней." WTF???

      0
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер > Черкизовский Кот 7 декабря 2018, 09:43

      Три бутылки пива, они такие!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 21:32

      Выпил он больше... Сие не важно. Жаль человека.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 декабря 2018, 21:31

      не можешь пить-не бухай!Глупая смерть...

      -1
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      Рейтинг: +38

      Space001 6 декабря 2018, 21:27

      от 3 бутылок ничего не будет

      2
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 6 декабря 2018, 21:17

      Мед.процедуры в центре железнодорожников+3 бутылки пива=печальные последствия.

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 6 декабря 2018, 20:21

      я в 18 лет с 1,5 бутылки уже в говно был...хотя мои приятели с 5ти в говно, а щас уже алкаш и все равно сколько вливать!)

      0
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      Рейтинг: +1896

      multiscan 6 декабря 2018, 20:08

      А бутылки-то с пивом бывают разного объёма! Мне попадались от 300 граммов до 2,5 литров. Из чего пил погибший? Сам я не особый любитель сего пойла. Особенно -тёмного.

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 декабря 2018, 19:43

      нелепость какая то

      0
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ > серега кашин 6 декабря 2018, 19:54

      Могли быть какие-нибудь противопоказания...

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