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    • Выявлена причина крушения вертолета владельца «Лестера» Шривадданапрабхи

    Выявлена причина крушения вертолета владельца «Лестера» Шривадданапрабхи

    Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи, в результате которого погибли пять человек, включая самого тайландского бизнесмена.

    Геликоптер разбился вскоре после взлета после матча АПЛ «Лестер» – «Вест Хэм» на стадионе «Кинг Пауэр» 27 октября.

    Согласно отчету Отделения расследований авиационных происшествий (AAIB), причина падения кроется в неполадках хвостового ротора вертолета.

    Эксперты уже подозревали, что произошел механический сбой, повлиявший на хвостовой ротор. Поскольку следователи аварии обнаружили, что рычаги, предназначенные для подключения педалей в кокпите к управляющему валу хвостового ротора, не были прикреплены.

    Кроме того, штифт и один из опорных подшипников отсутствовали на рычаге, а стопорная гайка и держатель штифта были обнаружены незакрепленными в хвостовом поворотнике и были соединены вместе, несмотря на то, что должны быть раздельно.

    В докладе говорится, что «собранные доказательства свидетельствуют о том, что потеря управления вертолетом произошла в результате отсоединения вала управления приводом рулевого привода от рычажного механизма привода».

    Источник: Sky Sports

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    06.12.2018 19:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 декабря 2018, 09:43

      Убрали мужика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 декабря 2018, 01:41

      Не тайландский, а тайский бизнесмен.

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Ljungberg9 7 декабря 2018, 06:05

      На бомбардире редакторам класть на русский язык, эти дауны с 9 классами образования

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 7 декабря 2018, 09:41

      Скорее всего он не таец ,а хуацяо.Так что правильно таиландский.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > александр п 8 декабря 2018, 18:05

      Его родители были выходцами из Китая, а сам он родился в Таиланде. Значит, все-таки таец.
      Китаец, рожденный в Канаде, - канадец, а не китаец.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 декабря 2018, 21:21

      Обычная рабочая версия

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