Выявлена причина крушения вертолета владельца «Лестера» Шривадданапрабхи

Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи, в результате которого погибли пять человек, включая самого тайландского бизнесмена.

Геликоптер разбился вскоре после взлета после матча АПЛ «Лестер» – «Вест Хэм» на стадионе «Кинг Пауэр» 27 октября.

Согласно отчету Отделения расследований авиационных происшествий (AAIB), причина падения кроется в неполадках хвостового ротора вертолета.

Эксперты уже подозревали, что произошел механический сбой, повлиявший на хвостовой ротор. Поскольку следователи аварии обнаружили, что рычаги, предназначенные для подключения педалей в кокпите к управляющему валу хвостового ротора, не были прикреплены.

Кроме того, штифт и один из опорных подшипников отсутствовали на рычаге, а стопорная гайка и держатель штифта были обнаружены незакрепленными в хвостовом поворотнике и были соединены вместе, несмотря на то, что должны быть раздельно.

В докладе говорится, что «собранные доказательства свидетельствуют о том, что потеря управления вертолетом произошла в результате отсоединения вала управления приводом рулевого привода от рычажного механизма привода».