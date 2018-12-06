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    • Глушенков: «После перехода в «Спартак» мне написали, чтобы я удалил пару постов в соцсетях. И я это сделал»

    Глушенков: «После перехода в «Спартак» мне написали, чтобы я удалил пару постов в соцсетях. И я это сделал»

    Новичок «Спартака» Максим Глушенков рассказал о переходе в московский клуб.

    Полузащитник перебрался в «Спартак» из «Чертаново» в ноябре. В этом сезоне 19-летний футболит провел в ФНЛ 21 матч, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

    – «Спартак» интересовался вами, когда тренером был Массимо Каррера. Месяц назад его уволили.

    – Мне не принципиально, под чьим руководством выступать – Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз подписали.

    – Кононов – правильный выбор для «Спартака»?

    – Он хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.

    – Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка – в «Чертаново» такое когда-нибудь было?

    – Мне кажется, Глушакова убрали не за лайки. Там, вероятно было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк – какой-то бред.

    – Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?

    – Готов ко всему. Мне уже через друга написали, так как у меня сообщения закрыты, чтобы я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.

    Источник: Sport24

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    06.12.2018 18:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 7 декабря 2018, 09:59

      Удачи и никаких лайков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 7 декабря 2018, 00:04

      Глушенков... Глушаков... не перепутать бы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      rash1959 6 декабря 2018, 22:15

      Да и вообще парню надо забыть про эти соцсети, купи телефон за 500 рублей и будет достаточно для того, чтобы работать, работать и работать, а впоследствии стать сильным футболистом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 декабря 2018, 22:02

      Оставь соцсети для Глушакова! Совет от болельщиков - упорные тренировки, отсутствие травм и в главную сборную из Спартака через пару лет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 21:41

      «Чертаново» работает! И это радует!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 19:26

      Если теперь ты лицо публичное ,за все придется отвечать.

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 18:40

      Даже молодые пацаны знают, что лайки в конфликте Глушакова и Карреры были не при чём.Зато седомудые циркачи и проплаченные троли долбят как дятлы одно и то же.
      К сожалению с нормальным уровнем IQ люди либо рождаются, либо добиваются упорным трудом.Но к глушакововеры это отдельгный вид хомо сапиенс.Новый.Названия которому ещё не придумали.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 декабря 2018, 18:23

      Глушакова убрали не за лайки. - Даже в Чертаново знают, что дело не в лайках.
      Вопросы у журналюг какие-то глупые. Всё пытаются кого-то за яйца подловить.

      6
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Владислав Vlad 6 декабря 2018, 22:38

      С чего бы вдруг быть вопросам умным, если интервью у вчерашнего школьника берет сегодняшний учащийся колледжа? Это только наивный пацан может спросить у такого же наивного: Кононов -правильный выбор для Спартака? Все Максимка, кончилась твоя карьера в Спартаке так и не начавшись.

      0
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