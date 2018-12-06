Глушенков: «После перехода в «Спартак» мне написали, чтобы я удалил пару постов в соцсетях. И я это сделал»

Новичок «Спартака» Максим Глушенков рассказал о переходе в московский клуб.

Полузащитник перебрался в «Спартак» из «Чертаново» в ноябре. В этом сезоне 19-летний футболит провел в ФНЛ 21 матч, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

– «Спартак» интересовался вами, когда тренером был Массимо Каррера. Месяц назад его уволили.

– Мне не принципиально, под чьим руководством выступать – Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз подписали.

– Кононов – правильный выбор для «Спартака»?

– Он хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.

– Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка – в «Чертаново» такое когда-нибудь было?

– Мне кажется, Глушакова убрали не за лайки. Там, вероятно было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк – какой-то бред.

– Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?

– Готов ко всему. Мне уже через друга написали, так как у меня сообщения закрыты, чтобы я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.