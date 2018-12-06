Влашич: «Не могу представить себя игроком «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Николя Влашич рассказал, что уже проникся духом дерби со «Спартаком» и заявил, что никогда не станет футболистом красно-белых.

Хорват перешел в армейский клуб из «Эвертона» летом этого года на правах аренды.

– Вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со «Спартаком»?

– О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» вроде как нет.

– Можете представить себя игроком «Спартака»?

– Нет. Это исключено.