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    Влашич: «Не могу представить себя игроком «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Николя Влашич рассказал, что уже проникся духом дерби со «Спартаком» и заявил, что никогда не станет футболистом красно-белых.

    Хорват перешел в армейский клуб из «Эвертона» летом этого года на правах аренды.

    – Вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со «Спартаком»?

    – О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» вроде как нет.

    – Можете представить себя игроком «Спартака»?

    – Нет. Это исключено.

    Источник: «Российская газета»

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    06.12.2018 14:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 7 декабря 2018, 10:15

      Прогиб засчитан)

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      Рейтинг: +307

      shpilman 7 декабря 2018, 01:28

      а через пару лет, с детства за СПАРТАК, есть у нас уже капиташка один такой

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 декабря 2018, 23:39

      Ну и пёс с ним! )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 6 декабря 2018, 19:35

      Шаблонные ответы. Ничего нового.
      С детства следил за цска, сердцем с командой, проигрываем и выигрываем вместе, в спартак ни ногой, рпл сильный чемпионат, буду играть сколько решит тренер. и всё в таком духе. по одним методичкам. скукота)

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 декабря 2018, 19:34

      Парень шарит...что сказать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 6 декабря 2018, 19:02

      Самопиар что ли? Он по факту и играком ЦСКА не является, а только арендованный. А тут пол сезона отыграл и все красно-синее сердце. Бред, все легионеры уйдут туда, где больше предложат зп

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 18:57

      Игра за ЦСКА была его детской мечтой.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 17:28

      влашич в Спартак? --------. это исключено

      6
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      Рейтинг: +876

      movie 6 декабря 2018, 17:27

      как это неожиданно

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 декабря 2018, 17:24

      типа там тебя прям ждут

      1
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