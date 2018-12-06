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    • Ильин: «Спартак» изменился в лучшую сторону – в прошлом матче «Урал» выиграл, а теперь ничья»

    Ильин: «Спартак» изменился в лучшую сторону – в прошлом матче «Урал» выиграл, а теперь ничья»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал выездную ничью со «Спартаком» (1:1) в первом матче 1/4 Кубка России. В игре против московской команды форвард екатеринбуржцев отметился голом.

    «Мне, как и всей команде, было играть тяжелее. У «Спартака» изменения в лучшую сторону. Это заметно и по счету: тогда мы выиграли 2:1, а теперь ничья», – сказал Ильин.

    Предыдущий матч «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) на «Открытие Арене». Это случилось 4 ноября в рамках 13-го тура РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2018 13:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 17:33

      Могли выиграть но могли и проиграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1712

      Sviro 6 декабря 2018, 17:09

      Никого не хочу обидеть, но гол Спартака полностью на совести защитников. Впрочем, как и гол Урала. По игре и счёт, на мой взгляд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 16:35

      Вынесло дурака. Прославиться хотел. Получилось.
      Теперь все знают, что он дурак.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 6 декабря 2018, 16:16

      Вова, прежде чем бросаться такими словами, нужно чего-то добиться.А ты кто такой?Ну забил пару голов И что? Зачмырят тебя фаны .Мой совет- пока лучше заткнись.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      rash1959 6 декабря 2018, 15:56

      Кто такой этот ильин, он родственник твой....?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 6 декабря 2018, 15:21

      подколол конкретно)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 декабря 2018, 14:57

      Ну, если бы ты, Вова, не промахнулся по пустым воротам, то сейчас бы наверное другое говорил.)))

      3
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 14:47

      Хорошо смеётся тот, Вова, кто играет в финале!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 декабря 2018, 14:34

      шутник реальный...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 6 декабря 2018, 14:02

      В Екатеринбурге выиграет!

      2
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