Ильин: «Спартак» изменился в лучшую сторону – в прошлом матче «Урал» выиграл, а теперь ничья»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал выездную ничью со «Спартаком» (1:1) в первом матче 1/4 Кубка России. В игре против московской команды форвард екатеринбуржцев отметился голом.

«Мне, как и всей команде, было играть тяжелее. У «Спартака» изменения в лучшую сторону. Это заметно и по счету: тогда мы выиграли 2:1, а теперь ничья», – сказал Ильин.

Предыдущий матч «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) на «Открытие Арене». Это случилось 4 ноября в рамках 13-го тура РПЛ.