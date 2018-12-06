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    КДК отменил красную карточку Рассказова

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку защитника «Спартака» Николая Рассказова. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) Рассказов был удален с поле на 67-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади. Как позже выяснилось, мяч попал спартаковцу в голову.

    «4 декабря в КДК поступило письмо от «Спартака», в котором говорится, что судья Карасeв не рассмотрел эпизод и, как следствие, ошибся. «Спартак» располагает видеозаписью, сделанной клубным оператором, на которой видно, что мяч попал в голову Рассказова, а не в руку.

    Получив данное письмо, по установленным правилам, КДК обратился в экспертную судейскую комиссию при президенте РФС. Она дала своe заключение. Решение следующее: на 67-й минуте матча судья ошибочно удалил с поля игрока «Спартака». В соответствие с этим КДК принял следующее решение: отменить ошибочно применeнное удаление Рассказову», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2018 13:26
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 08:13

      Смолов раздумывал куда пнуть, пнул в лицо!

      1
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 7 декабря 2018, 05:44

      Отлично, рад за него

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 декабря 2018, 04:00

      и хорошо

      нравится мне этот игрочёк

      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 18:50

      Может меньше теперь будет неандертальцев бегающих до сих пор с дубинками за мамонтом... ВАР убивает футбол, интригу матча, ритм и динамику игры и т.д. Технический прогресс он и в футболе помощник...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 17:26

      Правильное решение. Мяч попал в лицо.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > zigbert 6 декабря 2018, 17:37

      в яйцо попал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > zigbert 6 декабря 2018, 19:40

      Да , правильное , но вот только почему тогда Смолову , играющему за Краснодар , не отменили , хоть и признали неправомерность удаления ! Или Краснодар не Спартак , рылом не вышел ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Catastrofa 6 декабря 2018, 19:49

      А было ли там такое откровенное видео? Конечно и там надо было отменять.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > zigbert 6 декабря 2018, 20:41

      Конечно было и КДК признал неправомерность удаления Смолова , но на просьбу Краснодара об отмене КК Смолову не отреагировали , двойные стандарты однако , как в политике !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > zigbert 6 декабря 2018, 22:15

      "Конечно и там надо было отменять."

      Добавлю: "если бы имелись ЖЕЛЕЗНЫЕ доказательства, как в случае с Рассказовым".

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 17:13

      верное решение что отменили и не надо балоболить про какую то руку

      8
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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 6 декабря 2018, 16:07

      Ну конечно! Как Спартак обратился, так КДК сразу засуетился, обратился в РФС и за несколько дней судейское решение отменили. А если такая ситуация произошла с условным Енисеем или Уфой, то в КДК на них даже внимания обращать не стали. Обошлись бы дежурной фразой: "Судья всегда прав. Он показал красную карточку, значит были причины."

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > BRO_football 6 декабря 2018, 18:13

      Если бы судья дал вторую ЖК, то КДК её бы не отменил. Таков регламент. А прямые КК отменяли и раньше, если есть в этом ошибка судьи.

      3
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 6 декабря 2018, 15:21

      ну да кнш для спартака и зенита и цска они сделают все возможное и пересмотрят.. в прошлом сезоне смолову дали не заслуженную жк за якобы симуляцию когда её не было так нет нах отменять у краснодара же там игра против цска была зачем.. надо же помочь цска...
      А другие клубы так вообще не рассматривают если что то неправильно делал судья и ошибся! Боюсь у нас будет так и с ВАРом судья просто не будет обращать внимание и смотреть эпизоды против этих 3 клубов а за постоянно бегать и смотреть

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Украина для Геев 6 декабря 2018, 16:01

      Читай регламент. ЖК не отменяют.

      4
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 14:37

      Вот так правильно, " Спокуха" !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 6 декабря 2018, 14:34

      Сколько было показано таких не справедливых КК и что то ни кому не отменяли...не честно как то..)))

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      Рейтинг: +800

      Театрал > _Marqella_ 6 декабря 2018, 15:21

      Про Акинфеева напомнить? Причём, тогда нормы про отмену не было в регламенте

      3
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > _Marqella_ 6 декабря 2018, 15:33

      ЖК не отменяли, а КК много раз отменяли. Регламент у нас такой.

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