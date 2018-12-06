КДК отменил красную карточку Рассказова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку защитника «Спартака» Николая Рассказова. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) Рассказов был удален с поле на 67-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади. Как позже выяснилось, мяч попал спартаковцу в голову.

«4 декабря в КДК поступило письмо от «Спартака», в котором говорится, что судья Карасeв не рассмотрел эпизод и, как следствие, ошибся. «Спартак» располагает видеозаписью, сделанной клубным оператором, на которой видно, что мяч попал в голову Рассказова, а не в руку.

Получив данное письмо, по установленным правилам, КДК обратился в экспертную судейскую комиссию при президенте РФС. Она дала своe заключение. Решение следующее: на 67-й минуте матча судья ошибочно удалил с поля игрока «Спартака». В соответствие с этим КДК принял следующее решение: отменить ошибочно применeнное удаление Рассказову», – сказал Григорьянц.