Симеоне провел 400-й матч на посту тренера «Атлетико». Он выиграл с мадридцами семь трофеев

«Атлетико» победил «Сант Андреу» (4:0, первый матч – 1:0) в ответной встрече 1/16 финала Кубка Испании.

Эта игра стала для главного тренера мадридцев Диего Симеоне 400-й у руля команды.

Специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. За семь лет мадридцы под руководством аргентинца завоевали семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок УЕФА (дважды).

Кроме того, Симеоне два раза вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, где дважды проиграл «Реалу».