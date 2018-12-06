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    • Симеоне провел 400-й матч на посту тренера «Атлетико». Он выиграл с мадридцами семь трофеев

    Симеоне провел 400-й матч на посту тренера «Атлетико». Он выиграл с мадридцами семь трофеев

    «Атлетико» победил «Сант Андреу» (4:0, первый матч – 1:0) в ответной встрече 1/16 финала Кубка Испании.

    Эта игра стала для главного тренера мадридцев Диего Симеоне 400-й у руля команды.

    Специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. За семь лет мадридцы под руководством аргентинца завоевали семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок УЕФА (дважды).

    Кроме того, Симеоне два раза вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, где дважды проиграл «Реалу».

    Источник: Four Four Two

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    06.12.2018 13:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 6 декабря 2018, 16:00

      Красавец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 14:59

      Диего это глыба!

      2
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