Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» перед переходом в «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель перед переходом в немецкий клуб отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

«Почему отказал «МЮ» и «ПСЖ»? Потому что чувствовал, что «Боруссия» – правильный выбор. Я знал, что у меня есть качества, которые помогут мне заиграть в Бундеслиге. «Боруссия» – вызов, который я хотел принять», – сказал Витсель.

В этом сезоне Витсель провел в Бундеслиге 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.