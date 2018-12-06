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    • Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» перед переходом в «Боруссию»

    Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» перед переходом в «Боруссию»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель перед переходом в немецкий клуб отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    «Почему отказал «МЮ» и «ПСЖ»? Потому что чувствовал, что «Боруссия» – правильный выбор. Я знал, что у меня есть качества, которые помогут мне заиграть в Бундеслиге. «Боруссия» – вызов, который я хотел принять», – сказал Витсель.

    В этом сезоне Витсель провел в Бундеслиге 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sky Sports

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    06.12.2018 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 декабря 2018, 13:48

      Выбор наверно правильный,в 2-х других клубах сел бы в запас

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 12:05

      Все правильно сделал.
      В МЮ нет нормального тренера, игроки не понимают, что от них хочет Моуриньо.
      А ПСЖ - денежный мешок, в котором перебор качественных игроков.

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