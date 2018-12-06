Хеведес: «Я веган. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что является веганом. Немец ест только растительную пищу.

– Вы веган или вегетарианец?

– Веган. Я ем только растительную пищу – никакого молока, яиц или рыбы, в отличие от вегетарианцев.

– Тяжело быть спортсменом и не есть мяса?

– Нет, конечно. Я постоянно сталкиваюсь с предубеждением: «Ты же спортсмен, откуда ты берeшь силы? Из травы?». Всe это бред. Если вы изучите тему, то поймeте: множество продуктов содержит омегу-3, кальций и магний. В Москве быть веганом просто – у меня на телефоне приложение показывает подходящие магазины и рестораны. Плюс я много готовлю сам. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята. Кстати, я восстанавливаюсь намного быстрее, чем раньше.