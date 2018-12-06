Хеведес: «Я веган. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята»

В интернете легко найти список известных футболистов-вегетарианцев и веганов. Среди них Кун Агуэро.
Кто-нибудь из ниже отписавшихся скажет, что он плохо играет и ему срочно требуется мясо?
Вообще, человек - не хищник, а всеядное животное (биология начальных классов). Стыд и позор этого не знать))
И даже в России, Украине многие врачи-онкологи советуют строгую диету больным онкологией, где главным составляющим является запрет на потребление любого мяса животного происхождения. А в какой-то Европейской стране лечением от онкологии официально признано голодание и сыроедение, и также полный запрет мяса.
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что является веганом. Немец ест только растительную пищу.
– Вы веган или вегетарианец?
– Веган. Я ем только растительную пищу – никакого молока, яиц или рыбы, в отличие от вегетарианцев.
– Тяжело быть спортсменом и не есть мяса?
– Нет, конечно. Я постоянно сталкиваюсь с предубеждением: «Ты же спортсмен, откуда ты берeшь силы? Из травы?». Всe это бред. Если вы изучите тему, то поймeте: множество продуктов содержит омегу-3, кальций и магний. В Москве быть веганом просто – у меня на телефоне приложение показывает подходящие магазины и рестораны. Плюс я много готовлю сам. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята. Кстати, я восстанавливаюсь намного быстрее, чем раньше.