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    • Хеведес: «Я веган. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята»

    Хеведес: «Я веган. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что является веганом. Немец ест только растительную пищу.

    – Вы веган или вегетарианец?

    – Веган. Я ем только растительную пищу – никакого молока, яиц или рыбы, в отличие от вегетарианцев.

    – Тяжело быть спортсменом и не есть мяса?

    – Нет, конечно. Я постоянно сталкиваюсь с предубеждением: «Ты же спортсмен, откуда ты берeшь силы? Из травы?». Всe это бред. Если вы изучите тему, то поймeте: множество продуктов содержит омегу-3, кальций и магний. В Москве быть веганом просто – у меня на телефоне приложение показывает подходящие магазины и рестораны. Плюс я много готовлю сам. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята. Кстати, я восстанавливаюсь намного быстрее, чем раньше.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2018 11:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 декабря 2018, 00:05

      В интернете легко найти список известных футболистов-вегетарианцев и веганов. Среди них Кун Агуэро.
      Кто-нибудь из ниже отписавшихся скажет, что он плохо играет и ему срочно требуется мясо?

      Вообще, человек - не хищник, а всеядное животное (биология начальных классов). Стыд и позор этого не знать))

      И даже в России, Украине многие врачи-онкологи советуют строгую диету больным онкологией, где главным составляющим является запрет на потребление любого мяса животного происхождения. А в какой-то Европейской стране лечением от онкологии официально признано голодание и сыроедение, и также полный запрет мяса.

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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 6 декабря 2018, 21:56

      еще воду пью...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 декабря 2018, 20:44

      еще немецкие веганы пили кровь детей в Саласпилсе

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 6 декабря 2018, 17:48

      не знаю как там у других, но у меня в голове мысль - веганы не едят мясо, дурачьё (шутка).

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 6 декабря 2018, 17:42

      Судя по играм локо, вы там все веганы

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 17:37

      Это не наш метод... )))

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 16:52

      Не все так могут питаться.

      3
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 15:09

      Человек - это хищник, у травоядных (корова, овца, коза) клыков - нет, у лошадей - клыки это рудименты и в питании участия не принимают, а у части лошадей клыков вообще нет. У человека как и у всех хищников клыки есть. Хищник веган - это уже патология.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > MichelWB 6 декабря 2018, 17:57

      У хищников в животном мире короткий кишечник, там мясо не гниет, как внутри человека. В этом огромная разница.
      Клыками животное может убить, разорвать плоть и есть сырое мясо. Человек своими зубами ничего этого не может, к слову. А будет жрать сырое мясо - быстро заболеет и сдохнет.
      Да, в Азии в виде смертной казни есть способ, при котором смертнику дают несколько дней только вареное мясо. И тот умирает.

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      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 14:52

      А разве вегетарианцы едят, молоко, яйца и рыбу? Молоко это понятно, но яйца и рыбу они есть не должны. Не по понятиям.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 13:52

      Сразу бы сказал, что голубой, все бы всё сразу поняли.

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