Сигурдссон: «Никогда не пробовал алкоголь и ни разу не был в ночном клубе»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своем образе жизни. Футболист не употребляет алкоголь и не ходит по ночным клубам.

– Ваш агент говорил, что вы полностью сконцентрированы только на футболе. Ни алкоголя, ни ночных клубов.

– Так и есть, он прав. Никогда в жизни не пробовал алкоголь. Ни разу не был в ночном клубе. Лучше просто схожу в какой-нибудь ресторан, чтобы осталось больше времени на восстановление перед тренировкой. Все мои мысли – о том, как стать лучше и достичь целей.

В этом сезоне Сигурдссон провел в РПЛ восемь матчей и забил один гол.

Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39»