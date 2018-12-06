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    • Сигурдссон: «Никогда не пробовал алкоголь и ни разу не был в ночном клубе»

    Сигурдссон: «Никогда не пробовал алкоголь и ни разу не был в ночном клубе»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своем образе жизни. Футболист не употребляет алкоголь и не ходит по ночным клубам.

    – Ваш агент говорил, что вы полностью сконцентрированы только на футболе. Ни алкоголя, ни ночных клубов.

    – Так и есть, он прав. Никогда в жизни не пробовал алкоголь. Ни разу не был в ночном клубе. Лучше просто схожу в какой-нибудь ресторан, чтобы осталось больше времени на восстановление перед тренировкой. Все мои мысли – о том, как стать лучше и достичь целей.

    В этом сезоне Сигурдссон провел в РПЛ восемь матчей и забил один гол.

    Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39»

    Источник: Sport24

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    06.12.2018 11:00
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +12181

      BRO_football 6 декабря 2018, 18:24

      Ничего страшного. В России Сигурдссона этому быстро научат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 17:11

      Неее, парень нас не уважает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 15:53

      Интересно, ему нимб не жмет?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 15:08

      Вот с кого нужно брать пример.
      А у нас герои жизни - Кокорин, Мамаев...
      Братья Миранчуки подтягиваются к "героям".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 декабря 2018, 14:28

      А надо бы выпить хоть разок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 13:50

      Вот такие и ломаются после первой побывки или помывки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 6 декабря 2018, 13:29

      В России научат, примеров куча-Мамаев, Кокорин, Миранчуки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 декабря 2018, 13:27

      имя хоть в заголовок добавляйте, у нас 2 Сигурдссона в лиге

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 декабря 2018, 12:32

      Правильно не пробуй, а то вдруг понравится!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 декабря 2018, 11:06

      Беда с тобой парень. Чтобы не получилось так, что резко попробовав ты не смог остановитьсь. Ко всему надо подходить постепенно и жесткие запреты к хорошему не приведут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Yev 6 декабря 2018, 11:12

      пивасик не входит в алкоголь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Yev 6 декабря 2018, 12:02

      точно..
      Ерёма до кокаина постепенно дошёл... Мамай до нар... Смолов, как лошара на уровне ГИБДД застопорился.. даже не пьяный, как простой инженер...
      короче, швед, что с него взять???
      вот Ломакин- крутяка, и таблетки,про которые мама говорила, и ночной клуб, и ссора с другом в ночном клубе, и таксиста научил, как возить футболиста надо... и даже лиса упоминается в каком-то аспекте, и повязки на рукавах...
      а этот Сигурдсон что видел? мяч- бутсы- трава- ворота... тоска зелёная...

      2
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