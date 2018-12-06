Агент: «По Чалову мне звонили из одного клуба АПЛ»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе одного из клубов АПЛ к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Что касается будущего Чалова, то к нему пока что нет серьезного интереса. За ним просто наблюдают. Но ему не стоит пока что уходить, потому что он еще может расти вместе с ЦСКА.

Но по нему мне звонили из одного клуба АПЛ, но это был «мягкий» интерес, никакой конкретики», – сказал Варга.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется «Уотфорд», готовый предложить за россиянина 5 миллионов евро.