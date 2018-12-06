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    Агент: «По Чалову мне звонили из одного клуба АПЛ»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе одного из клубов АПЛ к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    «Что касается будущего Чалова, то к нему пока что нет серьезного интереса. За ним просто наблюдают. Но ему не стоит пока что уходить, потому что он еще может расти вместе с ЦСКА.

    Но по нему мне звонили из одного клуба АПЛ, но это был «мягкий» интерес, никакой конкретики», – сказал Варга.

    Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется «Уотфорд», готовый предложить за россиянина 5 миллионов евро.

    Источник: ФАН

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    06.12.2018 10:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 6 декабря 2018, 16:10

      Чалов же ясно дал понять,что хочет повторить рекорд армейцев ,играющих очень долго)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 декабря 2018, 12:22

      Селекция у ЦСКА будь здоров!
      Эти не продешевят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 декабря 2018, 12:15

      ну это не серьёзно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 6 декабря 2018, 11:53

      Шандор Убеди Федю взбунтовать против цска и попросить трансфер в апл, уотфорд как раз та команда в которую Феде надо для начало чтобы себя показать там . а потом уже уверен его и топ клуб заберет
      с цска он расти не сможет, цска и рпл это не тот уровень!

      0
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 > Украина для Геев 6 декабря 2018, 16:11

      Лайкнул нечайно тебя уб
      ...на тупорылого.твой уровень и уровень жизни в самой помойке даже не совместим

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 6 декабря 2018, 11:09

      Нет ну Чалова меньше чем за условную 20-ку отдавать нет смысла, тем более за 5 лямов - это несерьёзно...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 10:49

      Ну и хорошо.С нас Головина хватит.

      0
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