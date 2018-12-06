«Ливерпуль» выдал лучший старт за всю 126-летнюю историю клуба

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» (3:1) в гостевом матче английской Премьер-лиги.

В стартовых 15-ти турах этого сезона команда Юргена Клоппа не проиграла ни одного матча: 12 побед и три ничьи. Это лучший старт мерсисайдцев за всю 126-летнюю историю клуба.

При этом «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на два очка.