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    • «Ливерпуль» выдал лучший старт за всю 126-летнюю историю клуба

    «Ливерпуль» выдал лучший старт за всю 126-летнюю историю клуба

    «Ливерпуль» обыграл «Бернли» (3:1) в гостевом матче английской Премьер-лиги.

    В стартовых 15-ти турах этого сезона команда Юргена Клоппа не проиграла ни одного матча: 12 побед и три ничьи. Это лучший старт мерсисайдцев за всю 126-летнюю историю клуба.

    При этом «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на два очка.

    Источник: Match of the Day

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    06.12.2018 07:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 7 декабря 2018, 03:21

      Самые опасные соперники для мерсисайдцев, Сток Сити и Норвич, по счастью, отчалили в чемпионшип...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 декабря 2018, 20:27

      как говорится раз в 100 лет и палка стреляет)))

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 6 декабря 2018, 14:37

      Нужно прибавлять и желательно без травм.
      Нужно брать АПЛ в этом сезоне..когда если не сейчас!
      Y N W A !

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > JellyBean 6 декабря 2018, 20:28

      скорее всего вопрос ''когда" останется актуальным!)

      1
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      Рейтинг: +269

      Vseok 6 декабря 2018, 13:51

      Клопп отличный тренер.мне он импонирует.Желаю взять апл и лч!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 декабря 2018, 10:53

      Это только начало!!!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 декабря 2018, 09:29

      Хочется чтоб они выиграли чемпионат

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 декабря 2018, 09:19

      Интересно сколько Ливерпуль и МС продержаться без поражений !

      1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho > XaXatyn 6 декабря 2018, 09:29

      Пока не встретятся в очном матче)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > rashidinho 6 декабря 2018, 09:45

      там может быть ничья)

      1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > rashidinho 6 декабря 2018, 13:29

      Уже встречались, ничья была)

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 декабря 2018, 08:49

      You'll Never Walk Alone!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 6 декабря 2018, 08:17

      Вообще то 3-1

      2
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