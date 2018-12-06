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    • Кононов: «У Комбарова просто спазм, Фернандо полгода играл на обезболевающих»

    Кононов: «У Комбарова просто спазм, Фернандо полгода играл на обезболевающих»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после четвертьфинального матча Кубка России с «Уралом» (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.

    – Комбаров получил травму. Насколько серьезно? И когда вернется Фернандо?

    – Пока еще не знаем. Возможно, просто спазм. У Фернандо непростая травма, он лечится. Посмотрим, сможет ли в следующих играх принять участие. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Пошел вот такой вот рецидив, пошло ухудшение. Доктора принимают решения по нему, все зависит от них. Но мое мнение, что футболист должен выходить на поле здоровым. Будем исходить из этого.

    Ответный матч «Урал» – «Спартак» запланирован на 24 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2018 07:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 15:45

      Надо лечить качественно а не делать обезболивающие уколы.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 декабря 2018, 11:15

      Лечить игроков надо по полной! А то получается как у Зобнина, не долечили, выпустили на 15 минут и доломали парня. Хорошо перерыв! Может успеет долечиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 6 декабря 2018, 09:49

      в Спартаке большой боекомплект полузащитников, а выходит в стартовом составе все время Тимофеев

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > JTherry 6 декабря 2018, 10:02

      И кто, умник, может сыграть на его позиции?

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Театрал 6 декабря 2018, 14:01

      Еременк, Игнатов, Пантелеев,.продолжать?

      1
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 6 декабря 2018, 09:44

      У Комбарова НЕ СПАЗМ-он просто посредственный футболист ! не понятно , почему играющий в основе Спартака !?

      3
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