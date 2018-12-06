Кононов: «У Комбарова просто спазм, Фернандо полгода играл на обезболевающих»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после четвертьфинального матча Кубка России с «Уралом» (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.

– Комбаров получил травму. Насколько серьезно? И когда вернется Фернандо?

– Пока еще не знаем. Возможно, просто спазм. У Фернандо непростая травма, он лечится. Посмотрим, сможет ли в следующих играх принять участие. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Пошел вот такой вот рецидив, пошло ухудшение. Доктора принимают решения по нему, все зависит от них. Но мое мнение, что футболист должен выходить на поле здоровым. Будем исходить из этого.

Ответный матч «Урал» – «Спартак» запланирован на 24 февраля.