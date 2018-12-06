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    • Бузова: «Лишить Кокорина и Мамаева карьеры – это как мне язык отрезать»

    Бузова: «Лишить Кокорина и Мамаева карьеры – это как мне язык отрезать»

    Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

    «Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще.

    Я просто очень хорошо знаю Сашку Кокорина, с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень!

    После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо.

    Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но эти разговоры о том, что их надо лишить карьеры. Лишить карьеры футболистов — это как мне сейчас язык отрезать.

    Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек», – сказала Бузова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    Источник: «Россия 1»

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    06.12.2018 07:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 16:13

      Оль, а это идея, и учти тебя за язык ни кто не тянул.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 15:41

      Сравнение не совсем корректное - карьеры их никто не лишит.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +898

      kliker > zigbert 6 декабря 2018, 19:18

      А тебе откуда знать, что в исполнительском раже судьи с прокурорами нарешают, тем более, что Путин и Медведев разрешили на них оттянуться.
      Ещё пару недель тому назад семь лет для них обещали.
      Даже если не посадят на 7 лет, они уже на один год вылетели из нормального футбола.
      Как то многовато за драку, за которую и 10 суток много, за которую и 10 суток другим не дадут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 6 декабря 2018, 14:23

      Да уж, раньше говорили насосала, а теперь так интеллигентно . Растёшь Олька. Без языка в натуре НИ-КУ-ДА.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 13:48

      Даже Бузова раскляксилась...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 13:28

      добрый порядочный он??????????? это перегиб дура не в ту сторону Какие вы все нежные к этим глупым мальчикам

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 6 декабря 2018, 12:08

      Или п...ду зашить..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 декабря 2018, 11:01

      Отрезать язык Бузовой - это же Мечта всей России!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 6 декабря 2018, 10:53

      Отрезать язык Бузовой - просто был бы отличный вариант. Как минимум полстраны эту весть встретили бы аплодисментами !

      11
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 10:53

      Второе пора осуществить.Всё равно бездарна.

      9
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 декабря 2018, 10:25

      Очень хорошая идея

      9
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