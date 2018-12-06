Бузова: «Лишить Кокорина и Мамаева карьеры – это как мне язык отрезать»

Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

«Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще.

Я просто очень хорошо знаю Сашку Кокорина, с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень!

После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо.

Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но эти разговоры о том, что их надо лишить карьеры. Лишить карьеры футболистов — это как мне сейчас язык отрезать.

Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек», – сказала Бузова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».