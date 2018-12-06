Эмери: «Мы хотели выиграть у «МЮ», но и очко – хороший результат»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Думаю, мы контролировали игру. Второй тайм был лучше первого. В определенные моменты мы могли выиграть этот матч, но соперник быстро сравнивал счет после обоих голов.

Мы должны улучшать игру в защите, но при этом нужно сохранить баланс и не терять атакующую игру.

Возможно, мы немного потеряли контроль, но мы создали множество моментов после того, как счет стал 2:2. Я горд тем, как мы выступили. Мы хотели выиграть, но и это очко для нас – хороший результат», – сказал Эмери.

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