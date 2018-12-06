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    • Эмери: «Мы хотели выиграть у «МЮ», но и очко – хороший результат»

    Эмери: «Мы хотели выиграть у «МЮ», но и очко – хороший результат»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    «Думаю, мы контролировали игру. Второй тайм был лучше первого. В определенные моменты мы могли выиграть этот матч, но соперник быстро сравнивал счет после обоих голов.

    Мы должны улучшать игру в защите, но при этом нужно сохранить баланс и не терять атакующую игру.

    Возможно, мы немного потеряли контроль, но мы создали множество моментов после того, как счет стал 2:2. Я горд тем, как мы выступили. Мы хотели выиграть, но и это очко для нас – хороший результат», – сказал Эмери.

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    Источник: BBC

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    06.12.2018 02:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 15:01

      Плоды труда Эмери заметны.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 09:22

      Арсенал был ближе к победе, но не использовал несколько выгодных моментов. Не обошлось и без привозов у обеих команд в обороне. Но игра была на загляденье.

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 декабря 2018, 09:00

      Очень тяжелая игра была и для нас, и для МЮ. Тягучая и грубая с 4 непонятными мячами. Ну тут действительно - хорошо, что не проиграли и взяли свой бал, продолжив серию. До 29 декабря должны и обязаны далее брать свое, включая очередное дерби в кубке Лиги, а накануне Нового года в Ливерпуле будем посмотреть, как говорится

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 декабря 2018, 08:00

      Работа Эмери пока что приятно удивляет.

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