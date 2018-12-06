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    Лига 1. «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

    «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 16-го тура Лиги 1 – 1:2.

    «ПСЖ» с 44 очками идет на первой строчке в таблице, «Страсбур» с 22 очками находится на девятой строчке.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    Страсбур – ПСЖ – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лала (с пенальти), 41; 1:1 – Кавани (с пенальти), 71.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2018 00:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 09:37

      Уже третий матч на "Бомбардире" пишут искажая вчерашние результаты. Осталось ещё наши комменты удалять как на одном сайте блогеры-пэтэушники и другие авторы. Вместо того, чтобы исправлять ахинею которую пишут, они удаляют коммент, где их поправляют и указывают на не верную информацию.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 декабря 2018, 08:02

      «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» ... – 1:2.
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      Это как?)) ничья 1:2 - это что-то новенькое)

      3
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      Рейтинг: +1283

      mama1991 > Cules2013 8 декабря 2018, 12:26

      Ха-ха! Ну вот так вот!» журналист с матч тв писал)))https://www.ridus.ru/news/286433

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      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 декабря 2018, 06:29

      Мастодонт не смог "хлопнуть" дебютанта Лиги 1. Значит можно играть против ПСЖ.

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      Рейтинг: +291

      Burtaze 6 декабря 2018, 01:18

      псж не не смог....он уже устал выигрывать и взял небольшой таймаут...

      1
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