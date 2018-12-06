Лига 1. «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 16-го тура Лиги 1 – 1:2.

«ПСЖ» с 44 очками идет на первой строчке в таблице, «Страсбур» с 22 очками находится на девятой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лала (с пенальти), 41; 1:1 – Кавани (с пенальти), 71.

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