Лига 1. «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

Уже третий матч на "Бомбардире" пишут искажая вчерашние результаты. Осталось ещё наши комменты удалять как на одном сайте блогеры-пэтэушники и другие авторы. Вместо того, чтобы исправлять ахинею которую пишут, они удаляют коммент, где их поправляют и указывают на не верную информацию.
«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 16-го тура Лиги 1 – 1:2.
«ПСЖ» с 44 очками идет на первой строчке в таблице, «Страсбур» с 22 очками находится на девятой строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Голы: 1:0 – Лала (с пенальти), 41; 1:1 – Кавани (с пенальти), 71.