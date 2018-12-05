Моуринью: «Все команды АПЛ усилились, а мы нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Разница между «МЮ» и топ-4 – это что-то, что я не мог предсказать. Всегда мыслишь позитивно, всегда думаешь, что разница не будет настолько большой.

Я уже говорил, что в прошлом сезоне нас не оценили так, как мы того заслуживали. Второе место в лиге, финал Кубка Англии, победа в группе в Лиге чемпионов – нас не оценили так, как мы того заслуживали.

Все команды усилились. «Тоттенхэм» – это клуб, в который не было прямых инвестиций. Но лучшие инвестиции – сохранить топовых игроков, которые у тебя есть. Так что все команды усилились, а мы нет», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.