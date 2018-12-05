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    Моуринью: «Все команды АПЛ усилились, а мы нет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

    «Разница между «МЮ» и топ-4 – это что-то, что я не мог предсказать. Всегда мыслишь позитивно, всегда думаешь, что разница не будет настолько большой.

    Я уже говорил, что в прошлом сезоне нас не оценили так, как мы того заслуживали. Второе место в лиге, финал Кубка Англии, победа в группе в Лиге чемпионов – нас не оценили так, как мы того заслуживали.

    Все команды усилились. «Тоттенхэм» – это клуб, в который не было прямых инвестиций. Но лучшие инвестиции – сохранить топовых игроков, которые у тебя есть. Так что все команды усилились, а мы нет», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.

    Источник: Sky Sports

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    05.12.2018 20:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 6 декабря 2018, 17:09

      Маур, Маур... Пора тебе на отдых... Нам нужен тренер, который не будет постоянно ныть...

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 09:36

      Таким нытьем делу не поможешь.

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 декабря 2018, 01:41

      поменяли бы МЮ тренера, тогда усилились бы. в этом он прав)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 6 декабря 2018, 01:22

      ЖоМо просто сдуля, теперь он только скулит и пугает детей.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 декабря 2018, 00:39

      Опять поплакался

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 00:22

      Надоело уже это нытье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      de ligt 5 декабря 2018, 22:34

      Как раз Тоттенхэм никем не усилился, но усилился. Усиление Шредингера.
      Разве МЮ продал своих звезд перед этим сезоном?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:23

      Мауру сколько и кого не купи, ему всё мало...

      1
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 5 декабря 2018, 22:20

      Сегодня Унаи его умоет, жаль его топ состав, особенно Поля, продигает свой талант с ним, ну и санчес (при Унаи был бы сейчаи лидером у нас)

      0
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 5 декабря 2018, 22:18

      Ну да, не усилились тренером, это да

      0
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