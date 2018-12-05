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    • Парфенов: «Спартак» изменился, но и мы свои сюрпризы подготовили»

    Парфенов: «Спартак» изменился, но и мы свои сюрпризы подготовили»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

    «Спартак» изменился с момента нашей встречи в РПЛ, тактические моменты добавились новые, состояние улучшилось. Но и мы свои сюрпризы приготовили. Как изменился «Спартак»? Агрессивнее стали играть на чужой половине поля, вступают в отборы, активно начинают матч. Добавились игроки в атакующей линии.

    «Уралу» важно не пропустить, но также важно забить гол. Мы приехали сражаться, биться, но также хотелось бы показать хорошую игру. Надеюсь, соперник и погода позволят», – сказал Парфенов.

    Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 5 декабря 2018, 21:53

      Дмитрий не плохо работает в Урале....

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