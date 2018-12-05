Парфенов: «Спартак» изменился, но и мы свои сюрпризы подготовили»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

«Спартак» изменился с момента нашей встречи в РПЛ, тактические моменты добавились новые, состояние улучшилось. Но и мы свои сюрпризы приготовили. Как изменился «Спартак»? Агрессивнее стали играть на чужой половине поля, вступают в отборы, активно начинают матч. Добавились игроки в атакующей линии.

«Уралу» важно не пропустить, но также важно забить гол. Мы приехали сражаться, биться, но также хотелось бы показать хорошую игру. Надеюсь, соперник и погода позволят», – сказал Парфенов.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.