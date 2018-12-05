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    • Кононов: «С «Уралом» обязаны играть агрессивно. Кубок очень важен для меня лично и для клуба»

    Кононов: «С «Уралом» обязаны играть агрессивно. Кубок очень важен для меня лично и для клуба»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 1/4 фиала Кубка России против «Урала».

    «У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане.

    Против «Урала» проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится – увидим. У нас на данный момент стабильный состав. Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях.

    Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», – сказал Кононов.

    Матч «Спартак» – «Урал» начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 19:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 декабря 2018, 20:57

      Пошла 65 минута!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 декабря 2018, 20:27

      Пока все очень печально, никакой агрессии, спят на ходу(((

      4
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 5 декабря 2018, 20:23

      Ужасная игра в исполнении Спартака. Будто на поле передвигаются сонные зимние мухи, а не игроки в красно-белой форме. Если так и второй тайм пройдет - поражение Спартаку обеспечено

      4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 19:35

      Желательно решать исход в основное время.

      2
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 5 декабря 2018, 19:28

      Начать матч агрессивно для нас не проблема,проблема не провалить 2-й тайм.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 19:26

      Давай в первые 10 минут забивай, а дальше в оборону. Иначе опять прокакаете преимущество.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 19:13

      Говорливый,блин! Да и то понятно :С детства(как оказалось) за "Спартак"!

      2
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