Кононов: «С «Уралом» обязаны играть агрессивно. Кубок очень важен для меня лично и для клуба»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 1/4 фиала Кубка России против «Урала».

«У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане.

Против «Урала» проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится – увидим. У нас на данный момент стабильный состав. Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях.

Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», – сказал Кононов.

Матч «Спартак» – «Урал» начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.