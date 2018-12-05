«Спартак» не ведет переговоров по трансферу Адриано в «Галатасарай». Футболиста все устраивает в Москве

«Спартак» выступил с релизом касательно якобы переговоров своего форварда Луиса Адриано с «Галатасараем». Красно-белые уверяют, что все слухи неправдивы.

«Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в «Галатасарай» и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта. Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует.

Отметим, что действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам.

Представители «Галатасарая» в «Спартак» по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет.

Добавим: нападающий неоднократно заявлял, что красно-белый клуб стал для него семьей и что в Москве ему комфортно. Еще раз призываем болельщиков «Спартака» не верить слухам, которых в зимний перерыв становится особенно много», – сказано в записи на официальном сайте москвичей.

Адриано выступает в Москве с 2017 года, стал с командой чемпионом России.