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    • «Спартак» не ведет переговоров по трансферу Адриано в «Галатасарай». Футболиста все устраивает в Москве

    «Спартак» не ведет переговоров по трансферу Адриано в «Галатасарай». Футболиста все устраивает в Москве

    «Спартак» выступил с релизом касательно якобы переговоров своего форварда Луиса Адриано с «Галатасараем». Красно-белые уверяют, что все слухи неправдивы.

    «Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в «Галатасарай» и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта. Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует.

    Отметим, что действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам.

    Представители «Галатасарая» в «Спартак» по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет.

    Добавим: нападающий неоднократно заявлял, что красно-белый клуб стал для него семьей и что в Москве ему комфортно. Еще раз призываем болельщиков «Спартака» не верить слухам, которых в зимний перерыв становится особенно много», – сказано в записи на официальном сайте москвичей.

    Адриано выступает в Москве с 2017 года, стал с командой чемпионом России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.12.2018 17:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 19:10

      Ну и хорошо. Да и предпосылок к этому переходу не было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 5 декабря 2018, 18:54

      Не удивительна эта история. Ивелин Попов уже десяток раз, за пару лет переходил в турецкие клубы. Но, думаю, что скоро опять появится информация о его договоренности на переход в какой-нибудь Бешикташ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 18:24

      Вот будет хохма, если Адриано всё-таки зимой уйдёт и именно в Галатасарай.)))
      Или кто-то думает, что турецкая пресса ткнула пальцем в список и попала на Адриано?
      Значит кто-то, где-то, и зачем-то.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 5 декабря 2018, 17:59

      в Турции - павлины, а не утки))))

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 5 декабря 2018, 17:56

      Вот это больше похоже на правду. Но Бомбардир как всегда в своем репертуаре - распростряняет непроверенные слухи.

      1
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 5 декабря 2018, 17:54

      Если есть на свете рай,
      Не Галатасарай.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:52

      Утконосых в СМИ полно, строчат не уставая всякую инфу.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 декабря 2018, 17:29

      Так мы как то и не удивились.
      Последнее время всё , что связано с Турцией в большинстве случаев тянет на слово утка.

      3
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