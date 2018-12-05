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    • Кокорин: «Хочу ответить за совершенное, а не за то, что мне приписывают. Частично вину признаю»

    Кокорин: «Хочу ответить за совершенное, а не за то, что мне приписывают. Частично вину признаю»

    Футболист «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде со своим видением по поводу обвинения по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Спортсмен частично признает вину.

    «Я хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают какие-то непонятные обвинения. Вину признаю частично», – сказал Кокорин на заседании суда, где определяется дальнейшая мера пресечения.

    Еще одну реплику игрока можно прочитать здесь.

    Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное

    Источник: Чемпионат.com

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    05.12.2018 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +452

      denzillo 5 декабря 2018, 22:08

      Получай по заслугам гопник! А так как ты публичный- по максималке в соответствии со статьями УК РФ! А другие подобные и зарвавшиеся гопники-пускай задумаются когда различными предметами бьют людей, подвергая их различным последствиям.....Но ведь тебе же по...х Саша, что дети пака могли остаться без отца-подумаешь ведь он то челядь-а ты то....ого -ого-ГЕРОЙ! Гори в аду гнида и тебеподобные!

      1
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      Рейтинг: +5701

      afw13 5 декабря 2018, 18:17

      эх, Саня, это тебе не шампусик в кабаке под гимн России распивать, кончилась скачуха

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 17:04

      Скажи спасибо, что не паяют нападение на госслужащего. Т.е. нападение на власть. Соответственно - сепаратизм.

      0
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      Рейтинг: +52

      de ligt > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 23:22

      Коко, как и каждый известный российский футболист, лижет этой власти все места. На аву в инстаграме его посмотри и поздравлялки с др царька.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 16:43

      Да кто тебя слушать будет? 18 следователей, куча судей и их прислуги столько времени что, зря время тратили и государственное бабло? Опревдятельного приговора не будет. Обязательно срок впаяют, весь вопрос - сколько?

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