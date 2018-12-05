Кокорин: «Хочу ответить за совершенное, а не за то, что мне приписывают. Частично вину признаю»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде со своим видением по поводу обвинения по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Спортсмен частично признает вину.

«Я хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают какие-то непонятные обвинения. Вину признаю частично», – сказал Кокорин на заседании суда, где определяется дальнейшая мера пресечения.

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