Кокорин: «Хочу ответить за совершенное, а не за то, что мне приписывают. Частично вину признаю»

Получай по заслугам гопник! А так как ты публичный- по максималке в соответствии со статьями УК РФ! А другие подобные и зарвавшиеся гопники-пускай задумаются когда различными предметами бьют людей, подвергая их различным последствиям.....Но ведь тебе же по...х Саша, что дети пака могли остаться без отца-подумаешь ведь он то челядь-а ты то....ого -ого-ГЕРОЙ! Гори в аду гнида и тебеподобные!
Футболист «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде со своим видением по поводу обвинения по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Спортсмен частично признает вину.
«Я хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают какие-то непонятные обвинения. Вину признаю частично», – сказал Кокорин на заседании суда, где определяется дальнейшая мера пресечения.
Еще одну реплику игрока можно прочитать здесь.
Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное