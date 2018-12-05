Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кокорин: «Соловчука я пальцем не трогал. С Паком мы наладили отношения»

    Кокорин: «Соловчука я пальцем не трогал. С Паком мы наладили отношения»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что непричастен к избиению водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    В начале октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в компании нескольких человек напали на Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму. После этого футболисты и их друзья организовали драку в кафе с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

    Сегодня в Тверском суде проходит заседание по ходатайству следствия о продлении ареста Кокорину, Мамаеву и остальным участникам инцидента до 8 февраля.

    «Тверской районный суд избрал для нас слишком серьезное наказание. Мы изначально помогали следствию в расследовании дела. На первой даче показаний следователь по какой-то причине позволил себе оскорбить меня. По видеозаписям, предоставленным следствием, видно, что потерпевшие обманывают. Соловчука я не трогал пальцем и не понимаю, почему тогда меня продолжают обвинять в этом инциденте. С Паком мы наладили отношения.

    Вину свою признаю частично, скрываться я не собираюсь, потому что я профессиональный спортсмен, медийное лицо. Куда-то выезжать я не вижу смысла. Мы ждем медицинское заключение и заключение по машине, которое могло появиться уже давно. Надеюсь на ваше профессиональное решение, ваша честь», – сказал Кокорин на заседании суда.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 5 декабря 2018, 20:13

      Сначала Кокорин испытывал судьбу, теперь она его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 17:14

      На первой даче показаний следователь по какой-то причине позволил себе оскорбить меня. По видеозаписям, предоставленным следствием, видно, что потерпевшие обманывают.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Тебе этот текст адвокат дал? Если да, то гони его куды подальше.
      Ты должен говорить по делу - Водилу не бил, а Пака ударил, т.к. сзади кто-то схватил стул и потянул на себя, я его вырвал и он по инерции ударил Пака. Т.е. не ты ударил, а слул случайно ударил Пака.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 18:11

      Грамотно, я когда отписывался, мне начальник мой советовал- я просто толкнул его в грудь.( ни в коем разе не ударил), а когда он падал то упал мне на колено..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > афоня72 5 декабря 2018, 20:36

      Я вообще удивляюсь адвокатам. Да, замахнулся стулум, решил припугнуть, но кто-то схватил сзади стул и я решил этот стул вырвать. Стул случайно ударил Пака. Всё это отчётливо видно на видео.)))
      Неужели миллионеры-ногомячисты не нашли граммотных адвокатов.
      Да куча народу бы повелась на это, все бы встали на защиту Кокорина.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      de ligt > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 22:50

      Туфта же) Детские оправдания) А брата Коко тоже сзади держали семеро невидимок, но он все же по инерции попал лапой в рожу чиновника, вырывая руку из захвата? ))

      Да и без этой чуши верят многие, некий Александр по каждой ветке про Коко ходит и пишет одно и тоже в их защиту. И зенитовцы тоже его поддерживают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 5 декабря 2018, 16:48

      Ох и дерзкие эти ребята. Им с Черчесова надо пример брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 5 декабря 2018, 16:15

      Да ребята, вот это весело! Видимо суд прикинул, в РПЛ пауза скоро, пусть отдохнут лучше на нарах чем опять куда-нибудь на белый песок. Жестко и не справедливо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 5 декабря 2018, 16:01

      Из видеоматериалов видно, что шофёра бил совсем другой человек. Похоже, что у следователей нет не только ушей, но и глаз и ещё кое-чего внутри, зато есть звериный нюх на деньги, которые есть у подследственных!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      de ligt > Vitaly1960 5 декабря 2018, 22:53

      Шофера были все пятеро, и Коко-старший.

      Все видели одно и тоже видео, но все увидели разное. Удивительно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:21

      Кому ты это говоришь, Саша. Слышал, как там у Христа: имеющий уши да услышит. А у них и ух-то нет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5035

      neveldomha 5 декабря 2018, 15:11

      Самое странное в этом деле - это именно отсутствие на настоящий момент судебной медицинской экспертизы. Только этот документ сможет существенно повлиять на вынесение приговора. А этого документа просто напросто нет. Подвести обычные ушибы и небольшое сотрясение, без переломов и серьезных осложнений, под средней тяжести и тяжкий вред здоровью ну никак не получается. В моей практике молодого человека сбили на пешеходном переходе. Ушиб колена и сотрясение мозга, при том, что он еще и инвалид (ДЦП) А экспертиза установила, что данный вред здоровью относится к небольшой тяжести. Не повлиял на его профессиональную деятельность, не повлек какие либо осложнения для здоровья и т.д...... Нарушителю 2,5 тыс. штрафа и всёёёёёёёёёёёёёёёё. Так что эта МамаевоКокоринская муть чистой воды очевидная заказуха. И никто меня в другом не переубедит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > neveldomha 5 декабря 2018, 15:40

      СМИ подают инфу таким образом, что Кокорин с Мамаевым перемолотили всех, кто находился возле бара и в самом баре. Кокоше шьют Соловчука, а Мамаю -Пака.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > neveldomha 5 декабря 2018, 16:58

      Обычные ушибы и сотряс? Посмотри на фейс водилы после побоев, где живого места не было и помимо сотряса был ни один перелом... Да, дело какое-то мутноватое, но разве у нас таких дел не навалом в России? А у Санька с Мамаем есть время всё обдумать. Видно, что даже в их положении они ни капли не раскаялись, а ещё и пытаются качать свои права - вот что настораживает и видно что никак они не изменились. Я не за то чтобы их там мариновали. Самое главное, чтобы когда они выйдут у них в тумблере что-то поменялось и они перестали быть оторванными от жизни мажориками, которым всё дозволено.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      de ligt > ivanthebest 5 декабря 2018, 22:57

      Шофер кажется в реанимации лежал без сознания. Это не просто ушибы, конечно. Повезло Коко и Мама, что у мужика крепкое здоровье. Могла быть кома и досвидос.
      Удивительно, как многие называют это фигней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      VasilA 5 декабря 2018, 15:02

      14 следователей 2 месяца расследовали это сложнейшее дело, но конца не видно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 14:44

      Закон для всех един! Провинился в уголовщине. значить будет добр отбыть срок!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      neveldomha > СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 14:51

      Закон подразумевает невиновность лица до момента вынесения приговора.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 5 декабря 2018, 14:16

      "Ваша честь". Чести сверху сказали прибрать свою честь и в первую очередь послушать тот хайп, что поднялся, не глядя в закон.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 