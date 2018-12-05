Кокорин: «Соловчука я пальцем не трогал. С Паком мы наладили отношения»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что непричастен к избиению водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В начале октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в компании нескольких человек напали на Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму. После этого футболисты и их друзья организовали драку в кафе с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Сегодня в Тверском суде проходит заседание по ходатайству следствия о продлении ареста Кокорину, Мамаеву и остальным участникам инцидента до 8 февраля.

«Тверской районный суд избрал для нас слишком серьезное наказание. Мы изначально помогали следствию в расследовании дела. На первой даче показаний следователь по какой-то причине позволил себе оскорбить меня. По видеозаписям, предоставленным следствием, видно, что потерпевшие обманывают. Соловчука я не трогал пальцем и не понимаю, почему тогда меня продолжают обвинять в этом инциденте. С Паком мы наладили отношения.

Вину свою признаю частично, скрываться я не собираюсь, потому что я профессиональный спортсмен, медийное лицо. Куда-то выезжать я не вижу смысла. Мы ждем медицинское заключение и заключение по машине, которое могло появиться уже давно. Надеюсь на ваше профессиональное решение, ваша честь», – сказал Кокорин на заседании суда.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.