Президент «Урала»: «Зимние матчи подрывают репутацию Кубка России»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака».

Встреча состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Играть в футбол зимой очень тяжело. По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде — в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичнее перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно.

Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, матч со «Спартаком» не соберет полный стадион», – сказал Иванов.