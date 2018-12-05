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    • Президент «Урала»: «Зимние матчи подрывают репутацию Кубка России»

    Президент «Урала»: «Зимние матчи подрывают репутацию Кубка России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака».

    Встреча состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Играть в футбол зимой очень тяжело. По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде — в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичнее перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно.

    Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, матч со «Спартаком» не соберет полный стадион», – сказал Иванов.

    Источник: «Известия»

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    05.12.2018 06:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 5 декабря 2018, 11:16

      Зимние матчи репутацию как раз повысят: Кубок России - для настоящих кремней и моржей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 10:59

      Эта репутация уже давно подорвана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 5 декабря 2018, 09:15

      Соломку может стелет перед разгромом своей команды. А так-то может два состава держать ему - один для летнего, другой для зимнего футбола?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 5 декабря 2018, 08:44

      И не только кубковые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 08:14

      Там уже давно всё подорвано...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик 5 декабря 2018, 07:54

      Какая "репутация"? Что там "подрывать"? После того как "Тосно" сразу же после победы в финале кубка РФ прекратил существование из-за нищеты. О чём он?..

      2
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