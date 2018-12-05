Егоров: «Удаление и пенальти за фол Рассказова в игре с «Локомотивом» ошибочны. Красная карточка будет отменена»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку эпизоду из матча 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1), когда судья назначил пенальти за якобы игру рукой защитника красно-белых Николая Рассказова в своей штрафной.

«Видел запись и не стану говорить, что чeрное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Сергея Карасeва не могу, потому что в ходе прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещe раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно», – сказал Егоров.

Следующий соперник «Спартака» в РПЛ – «Анжи».