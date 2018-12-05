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    • Егоров: «Удаление и пенальти за фол Рассказова в игре с «Локомотивом» ошибочны. Красная карточка будет отменена»

    Егоров: «Удаление и пенальти за фол Рассказова в игре с «Локомотивом» ошибочны. Красная карточка будет отменена»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку эпизоду из матча 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1), когда судья назначил пенальти за якобы игру рукой защитника красно-белых Николая Рассказова в своей штрафной.

    «Видел запись и не стану говорить, что чeрное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Сергея Карасeва не могу, потому что в ходе прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.

    «Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещe раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно», – сказал Егоров.

    Следующий соперник «Спартака» в РПЛ – «Анжи».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 00:15
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 5 декабря 2018, 12:50

      Смолов видел куда попал мяч, поэтому вызвался бить и не стал забивать липовый пенальти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > maygli 5 декабря 2018, 15:22

      Почёт ему и хвала.))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Владислав Vlad 6 декабря 2018, 17:07

      Может парня жалко стало. Он ему чуть мозги не вынес, а судья ещё и удалил.

      0
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      Рейтинг: +570

      avera 5 декабря 2018, 11:14

      Хорошая техника и IT специалисты в Спартаке.Теперь и голы будут дорисовывать.Выходит игрок врёт?

      1
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      Рейтинг: +887

      sined1951 5 декабря 2018, 10:59

      Интересно, сам игрок признал, что мяч попал и в голову и в руку. Прогибается судейский корпус, ох как прогибается! Теперь будут тянуть этот сраный Спартак изо всех сил к чемпионству.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > sined1951 5 декабря 2018, 11:31

      Дословно Николай сказал что мяч "попал в голову, а потом в руку". То есть попав в лицо мяч уже не летел в ворота, так что ни о каком умышленном нарушении правил речи нет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > sined1951 5 декабря 2018, 11:45

      Когда мяч попадает в лицо с 2-х метров , я думаю ты бы не вспомнил куда он потом полетел! Там голова зателепалась после удара!

      7
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > oyabun 5 декабря 2018, 11:52

      Согласен, что ни о каком умышленном нарушении правил речи нет. Но утверждать, что мяч уже не летел в ворота я бы не стал. Пеналь судья дал по одной причине: мяч летел в сторону ворот и изменил направление, поскольку на его пути оказалась рука.

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > ilichkadr 5 декабря 2018, 14:22

      Про пенальти никто и не спорит. Речь идет о красной карточке. В игре это выглядело как 100% пенальти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Пастырь 5 декабря 2018, 14:37

      Ну, с красной карточкой судья возможно и перегнул, хотя на повторе отчётливо видно, что Рассказов уже лежа дернулся (видимо пытался встать?), преградил путь мячу. Я бы дал только пенальти.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > sined1951 5 декабря 2018, 16:59

      Ты сначала смысл пойми прочитанного, а потом умничай.
      Иногда недостаточное IQ не позволяет мыслить логически, а обидное поражение распаляет злость.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:21

      Легко принимать решение,ни на что не влияющее!!! А вот если бы пенальти забили,то судейской ошибки не увидели бы даже в телескоп. А так-выход "прощённого игрока" погоды не сделает,а Федун удовлетворён по самые жабры.И "народ"-тоже.Егоров становится хорошим рукамиводителем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 5 декабря 2018, 10:15

      О! Новость о возможной продаже Кутепова в Краснодар за 7 миллионов евро появилась:

      https://zen.yandex.ru/media/lentach/spartak-gotov-prodat-kutepova-krasnodaru-galickii-hochet-vyigrat-zoloto-5c0648fbf3fa7904659de06a?&from=feed

      Хоть бы всё получилось, и наш "прославленный ЗМС" отправился пылить за Краснодар!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > derrik2000 5 декабря 2018, 10:20

      Был бы лучший выход для Спартака. Да и сейчас Боккетти гораздо надежнее был бы чем Кутепов на этой позиции.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 5 декабря 2018, 15:20

      Ну, если в зимний трансфер придёт кто-нибудь из ЦЗ, то можно и продать. А если нет, то Джикии и Боккетти на конец сезона не хватит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 10:08

      Вот вам и рука и КК. А ведь красную дают за умышленную игру рукой.

      5
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > zigbert 5 декабря 2018, 11:03

      на этом видео видно,что мяч попал в голову и грудь,не в руку - хотя в динамике и с другого ракурса казалость,что всё таки рука была...

      4
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      Рейтинг: +70

      rude boy 5 декабря 2018, 08:15

      Парень не пропустит ни одну игру ? Был подобный эпизод со Смоловым перед игрой с армейцами. Карточку признали ошибкой, но играть ему за Краснодар не дали.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > rude boy 5 декабря 2018, 09:04

      Дырка в регламенте у них. Красную оспорить можно, желтую почему-то нет

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 декабря 2018, 08:13

      уххх, получил по щам так получил....
      хорошо, что справедливость восторжествовала)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 07:49

      Действительно , на этом видео с другого ракурса в отличие от того, что на "Спортбокс.ру отчётливо видно, что мяч угодил в лицо. Отмена красной карточки последует справедливо, а ошибочно назначенный пенальти, благодаря Смолову, не повлиял на результат.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 5 декабря 2018, 16:13

      Если бы только я утверждал, что была рука, но многие, кто смотрел повторы с тех ракурсов, чтобы были на Спортбокс.ру. А тут с противоположной стороны под очень удобным для чёткого просмотра ракурса. Где всё видно и никто спорить не будет. Так будет и при ВАР, как минимум 8 камер и это позволит избежать того, что невозможно в динамике в считанные секунды увидеть арбитру в поле с его ракурса видения.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > gol_kak_sokol 5 декабря 2018, 16:14

      Если бы он её видел мы бы жили иначе...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > gol_kak_sokol 5 декабря 2018, 17:06

      Да как мы живём, литературно не опишешь...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 5 декабря 2018, 17:15

      У них разные позиции Илья ЦЗ, а Николай крайний защитник.

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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 5 декабря 2018, 06:29

      Рассказов - молодец! Чистой воды "сейв".

      2
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