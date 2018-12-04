Маркизио: «На стадионе «Зенита» есть страсть. Она мотивирует игроков»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от стадиона сине-бело-голубых. Итальянец пришел в команду по ходу нынешнего сезона.

«Зенит» играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол.

Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе «Санкт-Петербург» она есть, и это очень нас мотивирует», – сказал хавбек.

Зенитовцы лидируют в РПЛ.