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    • Маркизио: «На стадионе «Зенита» есть страсть. Она мотивирует игроков»

    Маркизио: «На стадионе «Зенита» есть страсть. Она мотивирует игроков»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от стадиона сине-бело-голубых. Итальянец пришел в команду по ходу нынешнего сезона.

    «Зенит» играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол.

    Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе «Санкт-Петербург» она есть, и это очень нас мотивирует», – сказал хавбек.

    Зенитовцы лидируют в РПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.12.2018 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      rude boy 5 декабря 2018, 08:29

      Итальяшка все еще не отошел от товарки с Кайратом или публиковать нечего))
      Больше болтает ,нежели играет нормально.

      1
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha 4 декабря 2018, 23:20

      У истинного зенитовца Мигеля Данни страсть была всегда, даже когда он играл хреново. Таких в нынешнем Зените практически не осталось.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 21:55

      Ждем и от тебя страстной игры и полной отдачи, хотя бы по весне в решающих играх для команды. Пока даже на опыте не удаётся прилично отыграть.

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