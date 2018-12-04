Орлов: «У Мевли проблемы со зрением. Поэтому он просто не увидел игрока «Арсенала»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов после матча 16 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» (4:2) рассказал о проблемах со зрением у защитника сине-бело-голубых Михи Мевли. Журналист считает, что это способствовало голу в ворота зенитовцев.

«Мевля? Кто ожидал, что он так сыграет? Он же в жизни ходит в очках. Мне кажется, он не увидел игрока «Арсенала». У него со зрением немало проблем, поэтому он не увидел Эванса Кангву, который набирал скорость. По-другому это не объяснить. Его подвел глазомер», – считает Орлов.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ.