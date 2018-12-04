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    • Орлов: «У Мевли проблемы со зрением. Поэтому он просто не увидел игрока «Арсенала»

    Орлов: «У Мевли проблемы со зрением. Поэтому он просто не увидел игрока «Арсенала»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов после матча 16 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» (4:2) рассказал о проблемах со зрением у защитника сине-бело-голубых Михи Мевли. Журналист считает, что это способствовало голу в ворота зенитовцев.

    «Мевля? Кто ожидал, что он так сыграет? Он же в жизни ходит в очках. Мне кажется, он не увидел игрока «Арсенала». У него со зрением немало проблем, поэтому он не увидел Эванса Кангву, который набирал скорость. По-другому это не объяснить. Его подвел глазомер», – считает Орлов.

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    04.12.2018 20:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 6 декабря 2018, 00:04

      А как же медосмотры

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 декабря 2018, 11:26

      есть такое понятие- обида на всю жизнь.. на Кавказе это называется кровной местью... суть его в том, что потомки рода, все родственники ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ И МСТИТЬ ЗА ОБИДУ!!!!
      У меня такое ощущение, причём давно сложилось, что когда в ПРОШЛОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ Рубин Бердыева стал чемпионом, на стенке, под которой сидит Главный Зенитчик(рядом с портретом Собчака) кто-то написал "убей Бердыева" и эта надпись негласно стала основной доктриной Зенита....
      я не буду перечислять, сколько футболистов было уведено из "конюшни туркмена"... и как говорил Маэстро-"там не одна эскадрилья(команда) лежит"....
      пара слов про Мевлю.. когда из Ростова( бердыевского) уводили Новосельцева, Бердыев не стал грустить..
      на его место в ближайщее окно был выписан Миха Мевля, который занял место Новосельцева....каково же было удивление, когда через полгода Новосельцев сидел на лавке, а Мевля был "снова в Зените, на месте Новосельцева"... и вот обнаружил Орлов бердыевскую ПАДЛЯНУ- оказалось, что Мевля- слепой!!!!!
      вот ведь гад туркменский!!!!! как говорил один Мышонок:-"Так и знал! Кривые кирпичи подсунули!"...
      и я так думаю, что надпись "убей Бердыева" Орлов ножичком процарапывает после каждой покраски стен( может даже и написал её изначально тот же Орлов)...

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 5 декабря 2018, 06:59

      Да , нужно всем проверить зрение, сроч

      3
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов > Zubo 5 декабря 2018, 21:00

      ты имеешь ввиду срочно ?

      2
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 декабря 2018, 02:33

      Мевля: "А у Гены проблемы с языком".

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 декабря 2018, 23:15

      Мевля вообще проблема большая -- надеюсь , что после такого косяка (помня его предыдущие " подвиги ") , он сядет на лавку , а в зимнее окно нах уй из Зенита , Эрнани и Кранветера , и ещё парочку -- туда же !!! Пора избавиться от " тормозов " !

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:39

      Рассекретил всю запретную информацию команды.

      4
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 4 декабря 2018, 22:33

      Орлов жгёт!

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 4 декабря 2018, 21:36

      Команда инвалидов.Тогда все понятно почему Зенит так играет.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 21:34

      сам то не видишь ни хрена когда во время матча игроков путаешь ещё и в очках

      2
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