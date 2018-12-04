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    • Орлов: «Разве Семаку дали средства на трансферы, которые были у Манчини? А задачи перед ним стоят те же»

    Орлов: «Разве Семаку дали средства на трансферы, которые были у Манчини? А задачи перед ним стоят те же»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хорошо справляется со своими обязанностями. При этом он считает, что команде необходимо усиление.

    Семак возглавил петербуржцев этим летом. После 16-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Также он досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

    «По первому кругу можно сказать, что Семак работает хорошо. «Зенит» идет впереди – что в чемпионате, что в Лиге Европы. Он из нынешнего состава выдавливает с игроков все, что возможно.

    Усиление? Естественно, оно должно быть в зимнюю паузу. Семаку надо разобраться с нынешним составом. Есть те, кто не подходит «Зениту» как по качеству игры, так и по возрасту. У Семака есть результат, но еще нужно работать по качеству игры. Искать связки и находить оптимальную схему.

    Это большая работа. Складывается впечатление, что к назначению молодого тренера Семака, «Зенит» отнесся будто так: «Ну, давайте поэкспериментируем». Разве были Семаку предоставлены те средства на трансферы, которые получил Манчини? А задачи перед новым тренером стоят такие же. Поэтому нужно понимать, что свой тренер требует к себе более тщательного и должного уважения.

    Заключительный матч в этом году против «Рубина»? Я уверен, что «Зенит» в этом матче будет совсем другим. Команда будет в родных стенах играть на победу. Но видно, что силы на исходе, это многие видят со стороны. Качество игры – сегодня это всех волнует», – сказал Орлов.

    Источник: Sport24

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    04.12.2018 17:44
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 5 декабря 2018, 09:56

      По сравнению с прошлым годом команда с новым тренером стала лучше,что и определяется ее результатами! Конечно всем ее болельщикам хочется,чтобы их команда выигрывала на всех полях,однако для этого нужны и исполнители уровня Реала, Барсы,Баварии и если зимой в команде произойдет качественное усиление,то и гостевые матчи станут выигрышными! Но под усилением
      понимается не только покупка заграничных игроков,но и поиск футболистов из ФНЛ,ПФЛ,не говоря уже о работе с собственным дублем!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > nemolod 7 декабря 2018, 18:45

      А чем отличается игра домашняя от гостевой? Другие игроки играют? Здесь психология, а не КУПИТЕ МНЕ ИГРОКОВ! Дома "короли" с натягом, а в гостях "хомячки"! Кстати, а в Барсе, Реале (не сегодняшнем), Баварии игроки дома выигрывают, а в гостях проигрывают? Нет, они одним и тем же составом громят соперника! А Зениту нужно ТРИ состава? Одни играют дома, другие в кубках, третьи в гостях! Не жирно ли будет на "халявное народное бабло"?

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 4 декабря 2018, 21:38

      Пока лидер. Но сколько уже провальных игр???

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 21:29

      В зимнее ТО можно усилить команду покупкой иностранцев но думается что это будет неверный путь. К основному составу надо подводить своих воспитанников а они у Зенита есть.

      2
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 4 декабря 2018, 20:47

      Итак из царского корыта щи хлебаем - куда ж еще, Гена?

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 декабря 2018, 20:08

      в Питере все на бабках? Без бабок попробуйте сыграть достойно

      1
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      Рейтинг: +4467

      Snek 4 декабря 2018, 20:05

      Ему достались игроки купленные на эти средства, если он не может из них построить команду, то чья тут вина?
      Да из форвардов как и в прошлом году ротации нет, НО есть Дзюба, которого не было у Манчини.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:05

      Будь Семак хоть с пышными усами,
      зря он сел в чужие эти сани.

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 4 декабря 2018, 19:53

      опять голос подал

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 декабря 2018, 19:39

      А при чем здесь оправдания Орлова за Семака? Кто-то "наезжает" на него? Здесь ясно одно, что в Питере это одна команда, которая может ВСЁ, а на выезде-это беззубая кучка футболистов, которую "имеют" даже не клубы "Экстра-класса"! Это говорит не о необходимости усиления, а о психологии нынешних игроков! Д.Мн.-0:4, Ростов-1:3, Арсенал-2:4, ЦСКА-0:2, Д.М.-0:1, Анжи-1:2! И это все на выезде! О каком усилении можно говорить, если игра домашняя отличается от гостевой? Понятное дело, что газпром-это бездонная бочка, но где феер-плей?

      3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 4 декабря 2018, 19:38

      бомжи разграбили почти все клубы и им всё мало

      2
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