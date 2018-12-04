Орлов: «Разве Семаку дали средства на трансферы, которые были у Манчини? А задачи перед ним стоят те же»

По сравнению с прошлым годом команда с новым тренером стала лучше,что и определяется ее результатами! Конечно всем ее болельщикам хочется,чтобы их команда выигрывала на всех полях,однако для этого нужны и исполнители уровня Реала, Барсы,Баварии и если зимой в команде произойдет качественное усиление,то и гостевые матчи станут выигрышными! Но под усилением
понимается не только покупка заграничных игроков,но и поиск футболистов из ФНЛ,ПФЛ,не говоря уже о работе с собственным дублем!
Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хорошо справляется со своими обязанностями. При этом он считает, что команде необходимо усиление.
Семак возглавил петербуржцев этим летом. После 16-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Также он досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
«По первому кругу можно сказать, что Семак работает хорошо. «Зенит» идет впереди – что в чемпионате, что в Лиге Европы. Он из нынешнего состава выдавливает с игроков все, что возможно.
Усиление? Естественно, оно должно быть в зимнюю паузу. Семаку надо разобраться с нынешним составом. Есть те, кто не подходит «Зениту» как по качеству игры, так и по возрасту. У Семака есть результат, но еще нужно работать по качеству игры. Искать связки и находить оптимальную схему.
Это большая работа. Складывается впечатление, что к назначению молодого тренера Семака, «Зенит» отнесся будто так: «Ну, давайте поэкспериментируем». Разве были Семаку предоставлены те средства на трансферы, которые получил Манчини? А задачи перед новым тренером стоят такие же. Поэтому нужно понимать, что свой тренер требует к себе более тщательного и должного уважения.
Заключительный матч в этом году против «Рубина»? Я уверен, что «Зенит» в этом матче будет совсем другим. Команда будет в родных стенах играть на победу. Но видно, что силы на исходе, это многие видят со стороны. Качество игры – сегодня это всех волнует», – сказал Орлов.