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    • Знакомая погибшего Ломакина: «Он пил редко, наркотиков не употреблял. Возможно, его могли отравить»

    Знакомая погибшего Ломакина: «Он пил редко, наркотиков не употреблял. Возможно, его могли отравить»

    Знакомая бывшего полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина рассказала, что могло стать причиной его смерти.

    18-летний футболист пропал 1 декабря, а на следующий день его нашли мертвым на берегу Москва-реки. По предварительным данным, причиной его гибели стало переохлаждение.

    «Леша пил редко, потому что у него вечно были тренировки, он не очень любил это занятие. Употреблять [наркотики] он не мог, потому что не пробовал.

    Возможно, его могли отравить. Он ничего плохого не говорил, не жаловался никогда, депрессий у него не было», – цитирует девушку телеканал «360».

    Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он принял участие в трех матчах молодежного первенства.

    Источник: Телеканал «360»

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    04.12.2018 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 4 декабря 2018, 23:09

      Его девичья фамилия была Скрипаль...- сообщила знакомая наркодилерша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 декабря 2018, 19:15

      Следствие разберется, вот тогда и узнаем истину гибели парня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 4 декабря 2018, 19:14

      Ага, понеслась." И вообще он иисус и хотел просто москву реку перейти, так до церкви ближе". Ужасно конечно.... но бред это все.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 4 декабря 2018, 18:43

      хорошо -допустим-знакомая говорит.... но кому 18 летний человек перешол дорогу? кому? ....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2018, 18:01

      А мама вчера говорила,что колёсиками баловался сын... Наверное с этой девушкой?

      0
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