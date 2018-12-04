Знакомая погибшего Ломакина: «Он пил редко, наркотиков не употреблял. Возможно, его могли отравить»

Знакомая бывшего полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина рассказала, что могло стать причиной его смерти.

18-летний футболист пропал 1 декабря, а на следующий день его нашли мертвым на берегу Москва-реки. По предварительным данным, причиной его гибели стало переохлаждение.

«Леша пил редко, потому что у него вечно были тренировки, он не очень любил это занятие. Употреблять [наркотики] он не мог, потому что не пробовал.

Возможно, его могли отравить. Он ничего плохого не говорил, не жаловался никогда, депрессий у него не было», – цитирует девушку телеканал «360».

Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он принял участие в трех матчах молодежного первенства.