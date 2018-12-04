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    • Экспертно-судейская комиссия рассмотрит эпизод с удалением Рассказова. «Спартак» готов предоставить свое видео

    Экспертно-судейская комиссия рассмотрит эпизод с удалением Рассказова. «Спартак» готов предоставить свое видео

    Сегодня КДК РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать оценку действиям арбитра 16-го тура РПЛ «Спартак»«Локомотив» (2:1) Сергея Карасева.

    На 67-й минуте встречи судья показал прямую красную карточку защитнику «Спартака» Николаю Рассказову: Карасев решил, что футболист рукой отбил мяч, летевший в створ ворот красно-белых после удара игрока соперника.

    В свою очередь, «Спартак» готов предоставить в ЭСК видеозапись, сделанную клубным оператором, в качестве доказательства того, что мяч попал Рассказову в голову, а не в руку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2018 16:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 4 декабря 2018, 19:25

      а чего подняли шумиху а нродное мясо обидели .сколько сожали ростов и все молчали а тут москву обидели да был там пенальти и у даление

      -3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > латунный сепаратист 4 декабря 2018, 20:44

      Хочешь докажу что ты просто трепло и не более?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 18:11

      Да лан, что вы Григорьянца не знаете? Он скажет, что судья все видел, или то что он не имеет право отменять карточку. Да и вообще Спартак на коней не похож совсем )))

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 4 декабря 2018, 18:06

      А почему тогда не выложить это видео для широкой общественности?

      1
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > oyabun 4 декабря 2018, 19:45

      Выложили уже. Мяч в голову попал. https://rsport.ria.ru/football/20181204/1146913111.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

      2
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > евгений ___ 4 декабря 2018, 22:00

      Спасибо, с этого ракурса четко видно что в голову попал мяч. Судью то винить нельзя, с других планов четкое ощущение что сыграно рукой. Но вот отменить красную и связанную с ней дисквалификацию на следующий матч - это было бы справедливо.

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > евгений ___ 4 декабря 2018, 22:03

      Точно. Выложили на сайте rsport.ria.ru/
      Там ЧЁТКО ВИДНО, что мяч просто таки ВРЕЗАЛСЯ после удара игрока Локомотива в голову Рассказова.
      Был бы это кирпич - убил бы нашего паренька на месте! ))

      1
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 4 декабря 2018, 17:31

      Лишь бы трахтенберг кассеты не перепутал, с него станется.

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 4 декабря 2018, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      монтаж сделали

      -5
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 декабря 2018, 17:11

      Да на повторе видно как в голову мяч попал и движение головы

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 4 декабря 2018, 16:47

      Смотрел видео - четко видно мяч попал в лицо, у него даже после этого отпечаток остался!!! Как говорили в мое советское время - не забил несправедливый пенальти - правда на правду!!!
      И еще, что скажет многоуважаемый тов. Шмурнов, который со 100 метров четко видел пенальти, идиоты на Матч ТВ, вы комментируйте матчи а не занимайтесь пи з до боль ством во время эфира!!!

      10
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Спартач80 4 декабря 2018, 18:55

      Мне тоже показалось, НО судья был прямо напротив и в 10 метрах!!! спрашивается на куя он нужен!!!!

      3
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      Рейтинг: +2756

      a_who > zabvo9406 4 декабря 2018, 19:43

      Так Карасёв же !

      1
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