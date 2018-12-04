Экспертно-судейская комиссия рассмотрит эпизод с удалением Рассказова. «Спартак» готов предоставить свое видео

Сегодня КДК РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать оценку действиям арбитра 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (2:1) Сергея Карасева.

На 67-й минуте встречи судья показал прямую красную карточку защитнику «Спартака» Николаю Рассказову: Карасев решил, что футболист рукой отбил мяч, летевший в створ ворот красно-белых после удара игрока соперника.

В свою очередь, «Спартак» готов предоставить в ЭСК видеозапись, сделанную клубным оператором, в качестве доказательства того, что мяч попал Рассказову в голову, а не в руку.