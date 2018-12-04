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    • Баринов: «Летом Кононов лично звонил и говорил, что ждет меня»

    Баринов: «Летом Кононов лично звонил и говорил, что ждет меня»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что решил не уходить в аренду минувшим летом, несмотря на интерес тульского «Арсенала», который в то время возглавлял нынешний тренер «Спартака» Олег Кононов.

    «Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: «Никуда не дeргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть». В тот момент я понял, что нужно ещe в чeм-то добавить, ещe больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой.

    Какие были варианты? Хороший вариант был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома. Да и сам главный тренер мне звонил, Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждeт меня. Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер «Спартака», – сказал Баринов.

    В этом сезоне Баринов принял участие в 18-ти матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Пресс-служба «Локомотива»

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    04.12.2018 14:59
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2018, 16:16

      Принял решение
      я дал всем отбой.
      Какие были варианты?
      вариант был с Туло"й..

      Самый оптимальный вариант
      Нн..не..дддалеко от дома. дома.дома...

      Да и сам главный тренер мне звонил,
      В личном разговоре он сказал, что ждeт меня.
      Дома!Дома!Дома!

      Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер «Спартака», – сказал Баринооф,,офф,офф ,Баринооффф.
      Йоу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 4 декабря 2018, 16:18

      И чё,старая рэпня,..хотела сказать..?

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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 4 декабря 2018, 15:10

      "Я никогда не устану повторять..." (с) Баринов.

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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > mopecekca 4 декабря 2018, 19:34

      Да?) Сочувствую...

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