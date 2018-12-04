Баринов: «Летом Кононов лично звонил и говорил, что ждет меня»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что решил не уходить в аренду минувшим летом, несмотря на интерес тульского «Арсенала», который в то время возглавлял нынешний тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: «Никуда не дeргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть». В тот момент я понял, что нужно ещe в чeм-то добавить, ещe больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой.

Какие были варианты? Хороший вариант был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома. Да и сам главный тренер мне звонил, Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждeт меня. Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер «Спартака», – сказал Баринов.

В этом сезоне Баринов принял участие в 18-ти матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.