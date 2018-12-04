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    • Ещенко – о травме: «Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь»

    Ещенко – о травме: «Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию медицинского штаба команды о том, что у него подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена.

    «Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют.

    Как доиграл матч с «Рапидом»? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает.

    Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды «Джентльмен года», – сказал Ещенко.

    В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Спартак» девять матчей во всех турнирах.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    04.12.2018 13:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 5 декабря 2018, 03:10

      Да всё нормально будет, на пляже по воляюсь в теннис по играю

      0
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 4 декабря 2018, 17:18

      хорошо подумай,этим ты очень поможешь Спартаку!

      0
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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 4 декабря 2018, 15:44

      Многие подумали,а жаль...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 4 декабря 2018, 15:16

      подумай, пожалуйста, еще!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 декабря 2018, 15:11

      Эх...А я то подумал,что уже все,на покой собрался.

      3
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 4 декабря 2018, 14:55

      Сроки пока обнадеживают. Торопиться не надо! В этом возрасте со здоровьем надо осторожнее. А потом - санаторий, а там глядишь - и пенсия... А можно ещё Диму и Дениса научить, как такие же травмы - без особого риска для здоровья заполучить и уже готовиться к заслуженному отдыху? В бане, совместно. И Артему. Только не так, как он пытался это сделать давеча... в глаз же могли попасть.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 декабря 2018, 13:33

      А надо бы ((

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