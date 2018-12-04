Ещенко – о травме: «Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию медицинского штаба команды о том, что у него подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена.

«Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют.

Как доиграл матч с «Рапидом»? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает.

Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды «Джентльмен года», – сказал Ещенко.

В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Спартак» девять матчей во всех турнирах.