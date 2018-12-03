У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может пропустить длительное время из-за травмы.

По итогам углубленного медицинского обследования у 34-летнего футболиста выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Ещенко получил повреждение в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

В четверг, 6 декабря, защитник отправится в Рим в клинику «Вилла Стюарт».

В этом сезоне Ещенко провел за «Спартак» девять игр во всех турнирах.