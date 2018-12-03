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    • У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена

    У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может пропустить длительное время из-за травмы.

    По итогам углубленного медицинского обследования у 34-летнего футболиста выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Ещенко получил повреждение в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

    В четверг, 6 декабря, защитник отправится в Рим в клинику «Вилла Стюарт».

    В этом сезоне Ещенко провел за «Спартак» девять игр во всех турнирах.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    03.12.2018 17:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 23:53

      Ещенко, Ребров........
      Остались Глушак с Комбариком.
      Не так, так эдак. Но не будет в Спартаке Ромашки.
      Андрею здоровья, но с футболом пора заканчивать. По крайней мере в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 декабря 2018, 21:12

      На ровном месте.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 декабря 2018, 19:11

      до *** ******... по этому травма

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 3 декабря 2018, 18:45

      Замену нужно было провести сразу после травмы! Выздоравливай Андрей!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 18:40

      Сколько подобных травм было уже в Спартаке. Здоровья Андрею.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 декабря 2018, 18:37

      Язык целый не пропадет...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 3 декабря 2018, 18:33

      Можно и карьеру завершать.. беда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 3 декабря 2018, 18:28

      Плохая новость для любого футболиста. Здоровья Андрею!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 3 декабря 2018, 18:20

      Это какими же кончеными нужно быть, чтобы радоваться травме человека. Все однажды возвращается.

      1
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Спартач80 3 декабря 2018, 21:37

      На своих? Каких своих? Для меня игроки свои, а такие вроде вас для меня не свои. Вам человека с гавном смешать, плевое дело, такие нам не свои.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Спартач80 3 декабря 2018, 22:39

      Чем больше вы мне пишите, тем больше я убеждаюсь в предположении, что цифра 80 в вашем нике, это уровень iq, причем предел мечтаний) Продолжайте в том же духе)

      -1
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Спартач80 3 декабря 2018, 22:58

      Спать иди, стыдно ему)))

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 18:17

      Жалко конечно Андрюху, но уже и возраст, да и молодых нужно наигрывать. Так что, всё что ни делается, к лучшему. Поправляйся Андрей и подумай как из этого опыта извлечь полезные моменты для будущего.

      2
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