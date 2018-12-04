Первичная экспертиза показала, что хавбек «Локомотива» Ломакин скончался от переохлаждения

Переохлаждение? В городе? Он что, не чувствовал что замерзает? А под действием каких препаратов он находился? Замёрзнуть на Севере это одно, а вот в городе совсем другое.
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Не забываем, что Кокорина и Мамаева привлекли только через сутки. Это всё, что мог сделать Золотов для Миллера. Дать выветриться остаточным явлениям. (В крови покажет, но мы этого не узнаем).
Что-то мне подсказывает, что они там "глотают от души". А результат по факту.
Стала известна предварительная причина смерти полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина.
18-летний футболист молодежной команды железнодорожников пропал 30 ноября в Москве, а 2 декабря его мертвое тело обнаружили на берегу реки.
«Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Ломакин – воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне он принял участие в трех матчах молодежного первенства.