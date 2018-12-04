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    • Первичная экспертиза показала, что хавбек «Локомотива» Ломакин скончался от переохлаждения

    Первичная экспертиза показала, что хавбек «Локомотива» Ломакин скончался от переохлаждения

    Стала известна предварительная причина смерти полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина.

    18-летний футболист молодежной команды железнодорожников пропал 30 ноября в Москве, а 2 декабря его мертвое тело обнаружили на берегу реки.

    «Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

    Ломакин – воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне он принял участие в трех матчах молодежного первенства.

    Источник: «Интерфакс»

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    04.12.2018 12:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 декабря 2018, 09:08

      Переохлаждение? В городе? Он что, не чувствовал что замерзает? А под действием каких препаратов он находился? Замёрзнуть на Севере это одно, а вот в городе совсем другое.
      .....................................................................................................................
      Не забываем, что Кокорина и Мамаева привлекли только через сутки. Это всё, что мог сделать Золотов для Миллера. Дать выветриться остаточным явлениям. (В крови покажет, но мы этого не узнаем).
      Что-то мне подсказывает, что они там "глотают от души". А результат по факту.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 17:10

      Как бы то ни было, но 18-летнего парнишки нет и в семье горе.

      4
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 4 декабря 2018, 14:26

      ну, воспитанник школы. Но до "футболиста" ему было еще далеко. Футболистов в АПЛ по Матчу показывают. А это просто парень.

      1
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 4 декабря 2018, 14:12

      Холодной водкой переохладился спортсмен.

      1
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 4 декабря 2018, 13:38

      Жаль парня, а молодежи, да и остальным - урок. Жаль, что такой горький, но, может, кто-то вспомнит об этом в будущем и это его спасет. Может, не одного даже человека...

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 декабря 2018, 13:30

      Алкоголь до добра не доведет.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2018, 12:24

      кто видео снимал про это..
      тому- крест из осины..

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > shinnik 4 декабря 2018, 12:34

      Какое видео?

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > vladik12 4 декабря 2018, 12:50

      https://bombardir.ru/news/564780-Poyavilos-video-s-mesta-gibeli-igroka-Lokomotiva-Lomakina-Ustanovit-lichnost-pomogla-lisa#comments

      3
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > shinnik 4 декабря 2018, 12:55

      Ну что ты несешь,товарищ,камера засняла как какой то пьяный движется в сторону реки,за каждым теперь идти и проверять что он там делает?Не убийство же снимали,плюс еще нужно узнать,кто снимал,может камера наружного наблюдения

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Asbjorn 4 декабря 2018, 13:20

      не люблю отвечать..
      отвечу.
      Камера двигалась не по поступательной траектории,а в ручном режиме...
      Я бы, хотя бы, позвонил..(

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > shinnik 4 декабря 2018, 16:17

      Скорее всего наблюдали с пульта(т.е. в комнате с мониторами),по опыту скажу,таких съемок "миллион" на каждом объекте за день,если по каждому звонить,то потом просто будут посылать ,т.к. не было видно что человеку плохо,то и не вызывают никого в таких случаях.тут скорее вина самого парня(жаль конечно его)

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > shinnik 4 декабря 2018, 21:46

      Это снимали скорее всего на телефон с камеры наружного наблюдения, и однозначно после случившегося

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Пастырь 5 декабря 2018, 08:15

      в смысле с монитора...

      Мысль,однако..

      1
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