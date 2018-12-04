Первичная экспертиза показала, что хавбек «Локомотива» Ломакин скончался от переохлаждения

Стала известна предварительная причина смерти полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина.

18-летний футболист молодежной команды железнодорожников пропал 30 ноября в Москве, а 2 декабря его мертвое тело обнаружили на берегу реки.

«Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Ломакин – воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне он принял участие в трех матчах молодежного первенства.