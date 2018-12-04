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    • Мбаппе: «Мне еще многое предстоит сделать, чтобы получить «Золотой мяч»

    Мбаппе: «Мне еще многое предстоит сделать, чтобы получить «Золотой мяч»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свою неудачу в борьбе за «Золотой мяч». Француз не попал в итоговую тройку, а обладателем приза стал хорват Лука Модрич.

    «Весь путь в футболе – это преодоление этапов. Отсутствие у меня «Золотого мяча» сейчас – это и есть этап. Глядя на Модрича, я понял, что мне еще многое предстоит сделать, чтобы взять трофей. В частности, не хватает стабильности», – цитирует Мбаппе L’Equipe.

    France Football признал форварда лучшим молодым футболистом 2018 года.

    Источник: L'Equipe

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    04.12.2018 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 декабря 2018, 11:06

      Успехов пацану! Все впереди!

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