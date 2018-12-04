Мбаппе: «Мне еще многое предстоит сделать, чтобы получить «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свою неудачу в борьбе за «Золотой мяч». Француз не попал в итоговую тройку, а обладателем приза стал хорват Лука Модрич.

«Весь путь в футболе – это преодоление этапов. Отсутствие у меня «Золотого мяча» сейчас – это и есть этап. Глядя на Модрича, я понял, что мне еще многое предстоит сделать, чтобы взять трофей. В частности, не хватает стабильности», – цитирует Мбаппе L’Equipe.

France Football признал форварда лучшим молодым футболистом 2018 года.