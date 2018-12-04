Ловрен: «Я тоже заплакал, увидев слезы отца Модрича»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на получение партнером Лукой Модричем «Золотого мяча». В частности, футболист отметил эмоции отца игрока «Реала», который заплакал.

«Очень приятно быть хорватом, когда наш соотечественник в кругу французов получает «Золотой мяч». Увидев реакцию Стипе Модрича, я тоже начал плакать. Лука, ты прекрасен», – написал защитник.

Модрич – первый представитель бывшей Югославии, которому покорился «Золотой мяч».

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