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    Ловрен: «Я тоже заплакал, увидев слезы отца Модрича»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на получение партнером Лукой Модричем «Золотого мяча». В частности, футболист отметил эмоции отца игрока «Реала», который заплакал.

    «Очень приятно быть хорватом, когда наш соотечественник в кругу французов получает «Золотой мяч». Увидев реакцию Стипе Модрича, я тоже начал плакать. Лука, ты прекрасен», – написал защитник.

    Модрич – первый представитель бывшей Югославии, которому покорился «Золотой мяч».

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    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

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    Источник: Инстаграм Деяна Ловрена

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    04.12.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 11:30

      Достал розовый платочек, вытер слёзки и погладил чихуахуа

      -1
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