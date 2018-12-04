Модрич – первый обладатель «Золотого мяча» из страны бывшей Югославии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Хавбеку трофей покорился первым из хорватских футболистов.

Более того, никогда раньше игроки из Югославии или стран бывшей Югославии не получали этот приз. Модрич в текущем году выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года.

Модрич – лучший игрок года

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