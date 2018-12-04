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    Кононов: «Ребров – основной вратарь «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что основным вратарем команды теперь считается Артем Ребров. Больше матчей в РПЛ в этом сезоне провел другой голкипер красно-белых – Александр Максименко.

    «Ребров на данный момент основной голкипер «Спартака». Но на тренировках у них конкуренция фантастическая. Сегодня на тренировке Максименко и Александр Селихов очень серьeзно работали.

    Что касается здоровья Селихова, то он только начинает работать. Ему нужно ещe две недели, может, чуть больше», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    «Спартак» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: «Россия 24»

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    04.12.2018 06:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 14:09

      Хотя Ребров и опытный вратарь но его минусы - неумение отыгрываться с защитниками ,введение мяча не не дальше середины поля. По многим характеристикам Селихов и Максименко выглядят лучше его.

      3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > mopecekca 5 декабря 2018, 09:22

      Играет очень неуверенно. Испытывая терпение своих болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 13:23

      Мне кажется, что это установка сверху идет, ну не может тренер ставить слабых на игру по собственному желанию...

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 4 декабря 2018, 11:40

      Ребров это не первый а третий вратарь Спартака

      2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 4 декабря 2018, 11:38

      Кононова заставляют так говорить или он в это верит?)

      0
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      Рейтинг: +1460

      Freyd 4 декабря 2018, 11:22

      Это печально что,он считает Реброва вратарем,и его вечные выходы где борятся нападающий и защитники,детские ошибки

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 4 декабря 2018, 10:21

      Ну ну ...Смотрите Олег Георгиевич как бы вас потом все эти "ОСНОВНЫЕ" игроки не сплавили как Карреру , хотите в них верить пожалуйста , потом не жалуйтесь , вас предупреждали

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 10:14

      Кононов решил опереться на ветеранов, рассчитывая на их опыт. Он принял решение ему за него и отвечать...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 декабря 2018, 09:41

      Да уж...,но,Кононов главный тренер,ему и нести ответственность.. ну,а нам,остаётся надеяться и верить. По окончании сезона,либо,признать его выбор,либо,"закидать" помидорами,как Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +42

      KOSTROMA 4 декабря 2018, 09:11

      Я всегда защищал Реброва, когда на него всех собак спускали. Хороший вратарь, пусть не феерит гениальностью. Но возрастную ОПГ в конце сезона надо будет всю убирать. Это опора до конца сезона, что бы показать результат и остаться Кононову у руля. А дальше пусть у него по контракту будет новая философия и строительство новой команды.

      3
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > KOSTROMA 4 декабря 2018, 11:42

      Согласен, далеко на этих пенсионерах хитрых не уедишь

      0
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ > KOSTROMA 4 декабря 2018, 12:53

      Так в том то и дело, что нужно убирать старпёров именно сейчас и наигрывать молодежь, чтобы следующий сезон уже играть со стабильным составом, а не опять экспериментировать по ходу сезона. Что лучше профуканый этот сезон или профуканый этот +еще следующий?

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      Рейтинг: +3877

      Кинстифа 4 декабря 2018, 08:26

      при таком подходе, Кононова врятли кто то поддержит, во время его неудач...
      Болелы только вздохнули. что стали молодежи больше давать шансов... так нет...
      снова засунул старую всем надоевшую гвардию.... которая нефига не лучше

      6
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      Рейтинг: +42

      KOSTROMA > Кинстифа 4 декабря 2018, 09:19

      Ты прав. Но, если так случится, что Спартак все оставшиеся матчи выиграет и возьмет кубок с нынешним составом, то болельщики переобуются и многое простят Кононову.
      Глушакова не факт, что все простят, но Кононова примут.

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      Рейтинг: +823

      diktatop > KOSTROMA 4 декабря 2018, 10:46

      сказка если они в тройку заберутся, а реброва всегда уважал, но счас увы он слабее этого же максименко... гол от локо и 2 мяч от рапида это чисто его ошибки на выходах...

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