Кононов: «Ребров – основной вратарь «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что основным вратарем команды теперь считается Артем Ребров. Больше матчей в РПЛ в этом сезоне провел другой голкипер красно-белых – Александр Максименко.

«Ребров на данный момент основной голкипер «Спартака». Но на тренировках у них конкуренция фантастическая. Сегодня на тренировке Максименко и Александр Селихов очень серьeзно работали.

Что касается здоровья Селихова, то он только начинает работать. Ему нужно ещe две недели, может, чуть больше», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.