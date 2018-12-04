Кононов: «Доверюсь опытным игрокам. Глушаков проводит качественные матчи, я доволен им»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что будет делать ставку на опытных футболистов. Также специалист оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах.

«Я говорил о том, что доверюсь опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за это. Я к этому привык.

Что касается ситуации вокруг Глушакова, то игрок должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат, значит он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.

Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», он отдавался полностью», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс