Кононов: «Доверюсь опытным игрокам. Глушаков проводит качественные матчи, я доволен им»

Тренеру конечно видней ,он находится внутри команды. Но все таки в ближайшее время надо подумать об омоложении состава. Пусть они и опытные но все же ветераны. Проводить целый матч они уже не могут.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что будет делать ставку на опытных футболистов. Также специалист оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах.
«Я говорил о том, что доверюсь опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за это. Я к этому привык.
Что касается ситуации вокруг Глушакова, то игрок должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат, значит он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.
Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», он отдавался полностью», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Спартак» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс