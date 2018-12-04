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    • Кононов: «Доверюсь опытным игрокам. Глушаков проводит качественные матчи, я доволен им»

    Кононов: «Доверюсь опытным игрокам. Глушаков проводит качественные матчи, я доволен им»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что будет делать ставку на опытных футболистов. Также специалист оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах.

    «Я говорил о том, что доверюсь опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за это. Я к этому привык.

    Что касается ситуации вокруг Глушакова, то игрок должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат, значит он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.

    Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», он отдавался полностью», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    «Спартак» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: «Россия 24»

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    04.12.2018 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 13:37

      Тренеру конечно видней ,он находится внутри команды. Но все таки в ближайшее время надо подумать об омоложении состава. Пусть они и опытные но все же ветераны. Проводить целый матч они уже не могут.

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 4 декабря 2018, 09:41

      Кононова приняли в Ромашку? Интересно, а уже с правом голоса или пока так - пошестерить?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 декабря 2018, 09:36

      Ну-с,позиция по Глушакову понятна..,а про свою ответственность,тренер вовремя заметил,лишь бы,не пришлось летом искать новое место работы.Наше дело,только наблюдать,болеть, иногда "собачиться" тут.. удачи,Спартаку!!!

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 4 декабря 2018, 07:38

      А ничего, что "опытным" игрокам не хватает уже ни физики, ни простого желания драться весь матч? Игра с Рапидом это очень четко показала. Не понимаю этой тупой упертости тренера. Доиграется что молодые игроки как и раньше будут уходить в другие клубы, чтобы только иметь игровую практику. Особенно переживаю за Игнатова и Ташаева. Ломовицкий и Рассказов худо бедно появляются на поле..

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