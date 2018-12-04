Акинфеев: «Знаю все спартаковские кричалки. Издержки профессии»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что знает все кричалки болельщиков «Спартака».

«Моя любимая спартаковская кричалка? Я не могу сейчас ее произнести. Знаю все. Но думаю, что и вратарь «Спартака» тоже знает про себя много кричалок, когда стоит у нашей трибуны.

Это издержки профессии, нормальная история. Но хочется, чтобы на табло счет был в твою пользу. Вроде тебя оскорбляли, подначивали, а тут раз, на табло посмотрел – сразу приятно на душе становится», – сказал Акинфеев в эфире программы «Вечерний Ургант».

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