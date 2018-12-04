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    • Акинфеев: «Знаю все спартаковские кричалки. Издержки профессии»

    Акинфеев: «Знаю все спартаковские кричалки. Издержки профессии»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что знает все кричалки болельщиков «Спартака».

    «Моя любимая спартаковская кричалка? Я не могу сейчас ее произнести. Знаю все. Но думаю, что и вратарь «Спартака» тоже знает про себя много кричалок, когда стоит у нашей трибуны.

    Это издержки профессии, нормальная история. Но хочется, чтобы на табло счет был в твою пользу. Вроде тебя оскорбляли, подначивали, а тут раз, на табло посмотрел – сразу приятно на душе становится», – сказал Акинфеев в эфире программы «Вечерний Ургант».

    «Непревзойденный Акинфеев». Армеец провел 300 сухой матч в карьере

    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2018 01:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25055

      bset 4 декабря 2018, 11:35

      Дааа. Вроде и оскорбляют, и матом кричат, а на табло 5:1 и сразу на душе приятно)

      2
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > bset 4 декабря 2018, 13:04

      ... или 0:4 как в Тушино.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > maxpav 4 декабря 2018, 19:25

      или 8 лет без побед

      0
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