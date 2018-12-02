«Непревзойденный Акинфеев». Армеец провел 300 сухой матч в карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил ворота в неприкосновенности в матче 16 тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пресс-служба армейцев напоминает, что это 300-я встреча вратаря на ноль.

«От имени всех, кому дороги красно-синие цвета, мы поздравляем Игоря с этим выдающимся достижением и желаем ему покорять в футболке нашего клуба все новые и новые высоты!» – пишет пресс-служба в заметке под заголовком «Непревзойденный Акинфеев».

Армеец – лучший вратарь советского и российского футбола по количеству сухих матчей.