«Непревзойденный Акинфеев». Армеец провел 300 сухой матч в карьере

Искренне поздравляю Акинфеева с 300-нолием! Но вместе с тем надо отметить, что в группах Лиги Чемпионов из них всего шесть - в 2006 году с Арсеналом 0:0 и 1:0, с Гамбургом 1:0 и с Порту 0:0 , в прошлом сезоне с Бенфикой 2:0 и в этом - с Реалом 1:0 с удалением.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил ворота в неприкосновенности в матче 16 тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пресс-служба армейцев напоминает, что это 300-я встреча вратаря на ноль.
«От имени всех, кому дороги красно-синие цвета, мы поздравляем Игоря с этим выдающимся достижением и желаем ему покорять в футболке нашего клуба все новые и новые высоты!» – пишет пресс-служба в заметке под заголовком «Непревзойденный Акинфеев».
Армеец – лучший вратарь советского и российского футбола по количеству сухих матчей.