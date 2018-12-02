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    • «Непревзойденный Акинфеев». Армеец провел 300 сухой матч в карьере

    «Непревзойденный Акинфеев». Армеец провел 300 сухой матч в карьере

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил ворота в неприкосновенности в матче 16 тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пресс-служба армейцев напоминает, что это 300-я встреча вратаря на ноль.

    «От имени всех, кому дороги красно-синие цвета, мы поздравляем Игоря с этим выдающимся достижением и желаем ему покорять в футболке нашего клуба все новые и новые высоты!» – пишет пресс-служба в заметке под заголовком «Непревзойденный Акинфеев».

    Армеец – лучший вратарь советского и российского футбола по количеству сухих матчей.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.12.2018 18:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 2 декабря 2018, 22:18

      Искренне поздравляю Акинфеева с 300-нолием! Но вместе с тем надо отметить, что в группах Лиги Чемпионов из них всего шесть - в 2006 году с Арсеналом 0:0 и 1:0, с Гамбургом 1:0 и с Порту 0:0 , в прошлом сезоне с Бенфикой 2:0 и в этом - с Реалом 1:0 с удалением.

      1
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 2 декабря 2018, 20:02

      Серьёзное достижение! Поздравляем!!!

      3
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 19:36

      С рекордом в лч тоже поздравляли.. ?)Переоцененный вратарь.. Для местного футбола че то может и значит, а в целом средненький вратарь

      -1
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      ...
      Рейтинг: +292

      логист > mihail200606 2 декабря 2018, 19:49

      если ты на счет того сколько он матчей отыграл в лиге чемпионов то да столько из Русских вратарей еще ни кто не отыграл он не победим

      5
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > mihail200606 2 декабря 2018, 20:10

      Испанцам об этом расскажи.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mihail200606 2 декабря 2018, 20:53

      сказал тренер вратарей из сборной мира, лениво почесывая яйцо, лёжа на диване?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 > логист 2 декабря 2018, 21:00

      я насчет того самого "рекорда " в ЛЧ, о котором ты понял )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      логист > mihail200606 2 декабря 2018, 21:56

      про анти рекорд с пропущенными мячами может только дурак вспомнить который хочет хоть как то Игоря зацепить адекватный болельщик не важно за кого он болеет на это даже не посмотрит

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 декабря 2018, 19:21

      Да памятник при жизни.
      Это -без иронии.Что заслужил,то заслужил.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 19:15

      Обязательное уточнение............- неприкасаемый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 декабря 2018, 19:11

      его рекорд непобедим на века в лиге чемпионов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > латунный сепаратист 2 декабря 2018, 20:11

      По количеству сыгранных матчей? Да уж, конкурентов не видно. Анри свидетель.

      3
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      Рейтинг: +4443

      sobaka120982 2 декабря 2018, 18:59

      Ну как сколько гнили щас пойдёт от неодэкватов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      логист > sobaka120982 2 декабря 2018, 19:09

      во во щас начнется дырофей

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 2 декабря 2018, 18:57

      Сухарян!

      2
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