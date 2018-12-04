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    • Семак: «Футбол в декабре? Все зависит от условий. В Петербурге они есть, в других городах – нет»

    Семак: «Футбол в декабре? Все зависит от условий. В Петербурге они есть, в других городах – нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проведении матчей РПЛ в зимнее время.

    – Самая популярная тема – кому нужен футбол в декабре. Нужны ли вам декабрьские матчи или нет? Позволяют держать форму, учитывая, что вы выступаете в еврокубках?

    – Все зависит от условий, в которых они проводятся. Если условия позволяют играть в футбол, естественно, они нужны. Прежде чем играть такие матчи нужно создавать условия. В Петербурге они есть, в других городах нет – особенно, когда такая погода.

    Есть регламент, должны играть, но приятного мало для футболистов и болельщиков – думаю, это все понимают.

    В декабре пройдут два тура российской Премьер-лиги. «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.12.2018 01:25
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 4 декабря 2018, 12:52

      Ну ясен пень! Куда ж какой там Москве или Краснодару до Питера! Раньше это постоянное желание даже в малом выразить величие Санкт-Петербурга над ВСЕМИ и особенно над Москвой просто было неприятно. Теперь это чувство выросло до НЕНАВИСТИ!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11385

      knikos > maxpav 4 декабря 2018, 13:31

      Я так понял ..." теперь эта зависть выросла до ненависти " ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:48

      Такие проблемы появляются каждый год. На следующий сезон о них забывают. Составителям календаря надо учитывать эти обстоятельства.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 4 декабря 2018, 09:46

      А кто заплатил за стадион с крышей в Питере? Пусть понастроят такие же стадионы по всем городам России, и всем будет зашибись играть в декабре.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 4 декабря 2018, 07:49

      Петербург это не Россия , как и Москва.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2018, 07:28

      Ну не играть же теперь все декабрьские матчи в Питере?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 06:11

      правильно все воры в питере и в Москве а следовательно и деньги все там окучены куда уж там другим городам

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Полная Канистра 4 декабря 2018, 12:57

      Особенно противно слышать о питерском превосходстве от луганского (теперь только питерского!) чела!!!!! Ненависть к Москве зашкаливает. Мерзость и безкультурие!

      0
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 4 декабря 2018, 06:07

      Составлением расписания в РПЛ занимаются реально тупые люди. Матч Зенит-Арсенал играют в августе в Питере на арене, условия которой позволяют играть даже в январе в лютые морозы, когда тепло даже в Красноярске или Хабаровске, а матч Арсенал-Зенит играют в Туле укутавшись в фуфайки. Просто гениально. Браво. В РФС сидят профессионалы.
      В тему:
      Бельчонок приходит к сове: - Вам нужен бельчонок, который умеет собирать орехи? за работу я возьму всего 1 орех?
      Сова: -нет спасибо. Мы для этого уже наняли тушканчика.
      Бельчонок: -Пффф... Но он же не умеет собирать орехи?
      Сова: -зато я буду платить ему всего половинку ореха.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 декабря 2018, 05:57

      "Семак: «Футбол в декабре?..." А что это было ? Просто Зенит не стал напрягаться ?

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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 4 декабря 2018, 03:34

      LERDAV. В МАРТЕ,АПРЕЛЕ,МАЕ НЕТ матчей ЛЧ и ЛЕ . АВГУСТ,СЕНТЯБРЬ,ОКТЯБРЬ ЛЧ и ЛЕ играют через неделю, сколько сред и четвергов можно знять вместо зимы и еще успеть кубок разыграть как это в ЕВРОПЕ

      0
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      Рейтинг: +965

      arok 4 декабря 2018, 03:08

      Конечно,вот только по этому 4 пистона получили. Эх зима, зима, чтож ты с нежными ребятами из Питера творишь то??

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