Семак: «Футбол в декабре? Все зависит от условий. В Петербурге они есть, в других городах – нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проведении матчей РПЛ в зимнее время.

– Самая популярная тема – кому нужен футбол в декабре. Нужны ли вам декабрьские матчи или нет? Позволяют держать форму, учитывая, что вы выступаете в еврокубках?

– Все зависит от условий, в которых они проводятся. Если условия позволяют играть в футбол, естественно, они нужны. Прежде чем играть такие матчи нужно создавать условия. В Петербурге они есть, в других городах нет – особенно, когда такая погода.

Есть регламент, должны играть, но приятного мало для футболистов и болельщиков – думаю, это все понимают.

В декабре пройдут два тура российской Премьер-лиги. «Зенит» лидирует в турнирной таблице.