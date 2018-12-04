Кононов: «Может быть, зимой в «Спартаке» будут один-два трансфера»

Где у нас игроки, которые могут провести сезон на высоком уровне? Те восемь игроков, у которых средний возраст 30 лет, но ты упорно ставишь их в основу? Они не то, что сезон могут провести на высоком уровне, они не могут провести на этом уровне одну игру, их хватает на один тайм. Рассчитывая на них в дальнейшем, Спартак может оказаться у разбитого корыта, когда придется проводить смену поколений, а наш менеджмент далеко не гиннеровский и можем пролететь, как фанера над Парижем. Имея в рядах молодежь выступаем самым старым составом в РПЛ и далеко не качественным.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о планах московского клуба по усилению состава во время зимнего трансферного окна.
«Изменения состава зимой? Не думаю, что они будут существенными. Может быть, один-два трансфера будут.
Но у нас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне нужно хорошо поработать на сборах с ребятами», – сказал Кононов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере