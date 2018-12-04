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    • Кононов: «Может быть, зимой в «Спартаке» будут один-два трансфера»

    Кононов: «Может быть, зимой в «Спартаке» будут один-два трансфера»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о планах московского клуба по усилению состава во время зимнего трансферного окна.

    «Изменения состава зимой? Не думаю, что они будут существенными. Может быть, один-два трансфера будут.

    Но у нас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне нужно хорошо поработать на сборах с ребятами», – сказал Кононов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2018 01:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 13:39

      Где у нас игроки, которые могут провести сезон на высоком уровне? Те восемь игроков, у которых средний возраст 30 лет, но ты упорно ставишь их в основу? Они не то, что сезон могут провести на высоком уровне, они не могут провести на этом уровне одну игру, их хватает на один тайм. Рассчитывая на них в дальнейшем, Спартак может оказаться у разбитого корыта, когда придется проводить смену поколений, а наш менеджмент далеко не гиннеровский и можем пролететь, как фанера над Парижем. Имея в рядах молодежь выступаем самым старым составом в РПЛ и далеко не качественным.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:43

      Главное чтобы эти трансферы пошли на усиление команды.

      1
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 4 декабря 2018, 11:33

      1-2 и то может быть? Какая-то жопа выходит ,если этого не выздровит за зиму то центральный защитник нужен ,левый 100% нужен ,в опорную нужен .на право м фланге нужен ,если своих воспитанников не хотите ставить.

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 4 декабря 2018, 08:02

      Левый и центральный деф и нап

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 4 декабря 2018, 07:52

      Мне кажется Спартаку очень нужен хороший нападающий. Роша не играет совсем, Зе Луиш, как то ружье на стенке, раз в год стреляет, Адриано возрастной и очень зависит от своего настроения.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 декабря 2018, 07:43

      по бумагам все гладко,а на поле лажа

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 4 декабря 2018, 07:16

      да надо усиливаться

      1
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