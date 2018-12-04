Кононов: «Может быть, зимой в «Спартаке» будут один-два трансфера»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о планах московского клуба по усилению состава во время зимнего трансферного окна.

«Изменения состава зимой? Не думаю, что они будут существенными. Может быть, один-два трансфера будут.

Но у нас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне нужно хорошо поработать на сборах с ребятами», – сказал Кононов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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