Черевченко: «Атака «Арсенала» быстрее, чем оборона «Зенита»

Скоростные действия в атаке являются эффективным оружием для любой команды. Все это может нивелироваться четким взаимодействием игроков обороны. Но здесь еще имеет место отсутствия ряда игроков по тем или иным причинам.
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о победе над «Зенитом» (4:2) в матче 16-го тура РПЛ.
«Быстрый выход из обороны в атаку стал ключевым моментом в победе. Наша атака быстрее, чем оборона «Зенита». Тактика оправдала себя. Мы искали свободные зоны и разрывы между линиями и сделали все правильно.
Я верил, что ребята не дрогнут, даже когда «Зенит» сравнял счет. Они все опытные, у меня не было ни одного сомнения», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.