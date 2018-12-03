Черевченко: «Атака «Арсенала» быстрее, чем оборона «Зенита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о победе над «Зенитом» (4:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Быстрый выход из обороны в атаку стал ключевым моментом в победе. Наша атака быстрее, чем оборона «Зенита». Тактика оправдала себя. Мы искали свободные зоны и разрывы между линиями и сделали все правильно.

Я верил, что ребята не дрогнут, даже когда «Зенит» сравнял счет. Они все опытные, у меня не было ни одного сомнения», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.