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    • Черевченко: «Атака «Арсенала» быстрее, чем оборона «Зенита»

    Черевченко: «Атака «Арсенала» быстрее, чем оборона «Зенита»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о победе над «Зенитом» (4:2) в матче 16-го тура РПЛ.

    «Быстрый выход из обороны в атаку стал ключевым моментом в победе. Наша атака быстрее, чем оборона «Зенита». Тактика оправдала себя. Мы искали свободные зоны и разрывы между линиями и сделали все правильно.

    Я верил, что ребята не дрогнут, даже когда «Зенит» сравнял счет. Они все опытные, у меня не было ни одного сомнения», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч Премьер»

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    03.12.2018 22:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 11:27

      Скоростные действия в атаке являются эффективным оружием для любой команды. Все это может нивелироваться четким взаимодействием игроков обороны. Но здесь еще имеет место отсутствия ряда игроков по тем или иным причинам.

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 4 декабря 2018, 03:18

      Пряники красавчики, какое же я получил удовольствие от этой игры, браво Черевиченко!!!!!!! Зенит как обычно вышел на расслабоне и заслуженно поплатился за это. Кого в этот раз будет винить Зенит, судейство или погоду? Туляков с победой, Зениту удачи, она им понадобиться с такой игрой.

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 4 декабря 2018, 02:16

      Тут причина не заслуга Черевченко и Арсенала, а очередной эксперимент Семака.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 декабря 2018, 23:31

      Ай, да Арсенал!
      Ай, да Черевченко!
      Какую игру показали туляки и заслуженно победили.
      Игорь Черевченко отлично подготовил команду к этой игре.
      Как готовились так и КЛАССНО победили!
      Игорь Черевченко подтвердил свой класс тренера, что в Локомотиве, что в Балтике, что теперь в Арсенале.
      Поздравляем Арсенал и И. Черевченко с этой фантастической победой!
      Все МОЛОДЦЫ!
      Зенит. Не горюй! Надо лучше готовиться!
      От очкового запаса Зенита и след уже ПРОСТЫЛ!
      Зенит медленно, но уверенно проседает и теряет очки на ровном месте.
      То ли ещё будет. Ой-Ё-ёй!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 23:25

      Атака Арсенала намного быстрее и техничней обороны Зенита. А при такой схеме тем более...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 декабря 2018, 23:03

      Или багаж Кононова или начало нового мастера, удачи!!!

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > пряник929 4 декабря 2018, 06:08

      Нас с заслуженной победой

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