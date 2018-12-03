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    • В сети появился рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Модрич получит награду, Месси – пятый, Неймар – 12-й

    В сети появился рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Модрич получит награду, Месси – пятый, Неймар – 12-й

    Французский пользователь твиттера Станислас Расин (аудитория – более 90 тысяч подписчиков) опубликовал страницу из завтрашнего номера журнала France Football, где выйдет список футболистов по итогам церемонии вручения «Золотого мяча». Он выглядит так.

    1. Лука Модрич («Реал», Хорватия).

    2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

    3. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

    5. Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

    6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

    7. Рафаэль Варан («Реал», Франция).

    8. Эден Азар («Челси», Бельгия).

    9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

    10. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

    11. Нголо Канте («Челси», Франция).

    12. Неймар («ПСЖ», Бразилия).

    Из списка следует, что обладателем «Золотого мяча» станет Лука Модрич. Церемония начнется в 23:00 по Москве.

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: Твиттер Станисласа Расина

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    03.12.2018 20:44
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Михаил987 3 декабря 2018, 23:12

      Это индивидуальная награда за мастерство.Так что все ещё 1.Месси
      2.Роналду
      3.Мбаппе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 3 декабря 2018, 22:58

      Если бы не Рамос, это мог бы быть и Салах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 22:16

      Модрич должен победить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 декабря 2018, 21:36

      Следующие 5-10 лет Мбапе будет брать мяч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > KARAT777 4 декабря 2018, 08:05

      если играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 декабря 2018, 21:34

      Роналду или Салах имхо)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 3 декабря 2018, 21:32

      У Мбаппе всё ещё впереди, а у Модрича это "лебединая песня"............ Всё правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Юрэс 3 декабря 2018, 21:28

      Не ЗНАЮ чья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Юрэс 3 декабря 2018, 21:27

      Модрич----- ЭТО политика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 3 декабря 2018, 21:15

      фан Барсы! Модрич не о чём! кристина вообще сдулся! месси только в клубе не заслужил, тут или мбаппе, неймар или салах!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 3 декабря 2018, 21:02

      Модрич, Салах, Роналду

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Milaninho 4 декабря 2018, 08:06

      смолов,модрич,салах,роналду,гризманн,акинфеев

      0
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