В сети появился рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Модрич получит награду, Месси – пятый, Неймар – 12-й

Французский пользователь твиттера Станислас Расин (аудитория – более 90 тысяч подписчиков) опубликовал страницу из завтрашнего номера журнала France Football, где выйдет список футболистов по итогам церемонии вручения «Золотого мяча». Он выглядит так.

1. Лука Модрич («Реал», Хорватия).

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

3. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

5. Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

7. Рафаэль Варан («Реал», Франция).

8. Эден Азар («Челси», Бельгия).

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

10. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

11. Нголо Канте («Челси», Франция).

12. Неймар («ПСЖ», Бразилия).

Из списка следует, что обладателем «Золотого мяча» станет Лука Модрич. Церемония начнется в 23:00 по Москве.

Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу