Ребров: «Из-за травмы в игре с «Локомотивом» на меня дуется жена. Но у меня такая работа»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что травма головы, полученная в матче 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1), повлияла на его отношения с женой. Футболисту накладывали швы.

«Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается. Я понимаю, что она переживает. Но что сделать? Работа у меня такая», – сказал Ребров RT.

Несмотря на травму, вратарь остался на поле, поскольку у команды к тому моменту закончились замены.