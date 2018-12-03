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    • Ребров: «Из-за травмы в игре с «Локомотивом» на меня дуется жена. Но у меня такая работа»

    Ребров: «Из-за травмы в игре с «Локомотивом» на меня дуется жена. Но у меня такая работа»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что травма головы, полученная в матче 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1), повлияла на его отношения с женой. Футболисту накладывали швы.

    «Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается. Я понимаю, что она переживает. Но что сделать? Работа у меня такая», – сказал Ребров RT.

    Несмотря на травму, вратарь остался на поле, поскольку у команды к тому моменту закончились замены.

    Источник: RT

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    03.12.2018 20:10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 декабря 2018, 11:17

      Для чего нам знать за что на тебя жена дуется?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 4 декабря 2018, 07:55

      пенис чтоли сломал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 4 декабря 2018, 02:16

      Что за бред????? Такой уйни я ещё не слышал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 23:43

      Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Видимо она знает больше во вратарской игре, чем ты. Вот и дуется. Какого икса ты полез на нападающего, если его уже накрывают двое? Мало того, что травма, так ещё и гол пропустил.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 22:54

      А на деньги, которые на карточку капают она не дуется ?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 22:10

      У немцев был такой вратарь Шумахер. От него все игроки противника отскакивали.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 декабря 2018, 22:53

      Саня, не только отскакивали, но их потом на носилках выносили и на скорой увозили...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 07:57

      я помню некий клинсманн из монако от карпина отскочил и вырубился до конца игры а карпин его даже не заметил как бежал так и бежал дальше( бежал вперед смотрел назад)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 12:33

      Жаль Реброва но физически он слабоват.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 4 декабря 2018, 16:59

      Да всякое в футболе бывает. Но вратарь Шумахер ещё тот был костолом...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 3 декабря 2018, 21:43

      Рассказову проставился уже или не успел? Молодой пацан мастерски выполнил работу валявшегося к тому моменту, как мешок с требухой, чудо-вратаря.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 декабря 2018, 21:37

      походу жена дуется на травму головки...

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 3 декабря 2018, 21:18

      Да ладно, итак всем ясно что ты герой-страдалец, чего уж себя еще больше выпячивать.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 декабря 2018, 21:12

      Её распирает гордость когда муж на "банке" сидит?

      2
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > bzfar 4 декабря 2018, 00:47

      Она помнит итоги столкновений с Перхуном, Чехом, который чудом остался жив. Было бы странно, если бы не переживала.

      1
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